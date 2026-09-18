Así es por dentro la casa ecléctica de Marta Sánchez: decoración artística, cocina-bar y colores que iluminan los ambientes

Cómo es la casa de Marta Sánchez Foto: Instagram

Marta Sánchez abrió las puertas de su casa en Madrid, donde tiene una gran conexión con la música, el arte y la decoración. Es que la famosa cantante lleva viviendo allí alrededor de 30 años y, para ella, es un templo con piezas de diseño, obras de arte, objetos recolectados durante sus viajes y giras, y hasta muebles de marca personal.

El resultado es una casa con mucho estilo, donde conviven diferentes materiales, colores y texturas sin perder el sentido de la estética. Marta eligió mármol, madera, terciopelo, cristal y metales para distintos ambientes, mientras que las obras de arte tienen un papel sumamente protagonista y no pasan desapercibidas.

Cómo es la casa de Marta Sánchez Foto: Instagram

La casa de Marta Sánchez en Madrid: un lujo para los amantes del arte contemporáneo

El resultado del diseño de la casa de Marta Sánchez es sumamente minimalista, sin ninguna rigidez, y con gran gusto por los colores y la decoración. De hecho, la propia artista definió su estilo como “ecléctico” y explicó a HOLA! España que fue armándola con el paso del tiempo: “Es una casa con una decoración ecléctica, tiene un poco de aquí y de allá, de mis viajes y de las compras que he ido haciendo”.

Uno de los grandes aciertos de la vivienda es que los ambientes no parecen seguir un catálogo. Hay una mezcla deliberada de texturas, épocas y materiales que hace que cada sector tenga algo diferente para descubrir. En el salón principal, por ejemplo, las mesas están hechas con metacrilato y latón dorado, que aportan ligereza y brillo; mientras que las obras de arte convierten las paredes en una especie de galería privada.

Cómo es la casa de Marta Sánchez Foto: Instagram

Los libros, los objetos de cristal de Murano y los textiles estampados completan una escena sofisticada, pero sin perder sensación de hogar. Además, en uno de los rincones de la cocina se encuentra un mueble bar, acompañado de una pieza de vidrio soplado con forma de labios rojos, rompiendo con los tronos tranquilos y sumando así una dosis de arte pop a la sala.

La elección de los colores tampoco es casual. En distintos ambientes aparecen verdes, tonos vino, dorados y neutros, utilizados para generar contraste sin que la decoración pierda cohesión.

Las plantas y flores que llevan naturaleza al interior de la casa

Otro punto sumamente importante para Marta, es la presencia de las plantas en su casa, ya que no son únicamente un detalle decorativo aislado, sino que se distribuyen por diferentes ambientes, y ayudan a conectar los interiores con el jardín y los espacios exteriores.

Una de las protagonistas del salón es una Strelitzia, conocida también como Ave del Paraíso, una planta de grandes hojas que ocupa un lugar destacado, y aporta volumen y un marcado efecto tropical. Además, las flores también ocupan un papel importante: sobre el comedor y el living, Marta siempre tiene flores frescas para sumar color, textura y aromas a primavera durante todo el año sin recargar los espacios.

Cómo es la casa de Marta Sánchez Foto: Instagram

En el despacho, los tulipanes blancos aportan un contraste delicado frente a los numerosos reconocimientos de la cantante que decoran las paredes. Y en el exterior, las hortensias aparecen junto a maceteros de piedra y otros elementos naturales.

El jardín y el porche terminan de completar esta conexión con la naturaleza. La casa fue elegida, entre otras razones, por su iluminación, amplitud, orientación y por contar con un pequeño jardín, características que la artista destacó al hablar de su hogar.

La cocina y el dormitorio, dos ambientes con color y elegancia

La cocina rompe con la idea de que los espacios elegantes deben mantenerse exclusivamente en blanco, beige o madera. Allí aparece un marcado tono granate que genera contraste y le da profundidad al ambiente.

El comedor es uno de los puntos centrales: una mesa circular de mármol verde bosque se combina con sillas tapizadas en terciopelo color vino. La mezcla de piedra, tela y color consigue que una zona cotidiana se transforme también en un punto visual de la casa.

Después de los colores y las piezas llamativas que aparecen en otros ambientes, el dormitorio apuesta por una atmósfera más tranquila. Predominan los tonos arena y piedra, con una cama de grandes dimensiones y un cabecero de lino como protagonista.

Cómo es la casa de Marta Sánchez Foto: Instagram

El resultado es más cálido y relajado, aunque mantiene uno de los recursos que se repiten en toda la vivienda: incorporar pequeñas dosis de color y objetos personales para evitar que el espacio resulte impersonal.

Para Marta Sánchez, la clave para tener una casa armoniosa y llena de vida consiste en combinar piezas que encajen entre sí contando una historia cargada de significado, color, reliquias y momentos que la han atravesado durante toda su carrera.