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Así es por dentro la casa de La Bomba Tucumana en Buenos Aires: estilo minimalista, pileta amplia y decoración llamativa

El blanco es uno de los colores predominantes en la vivienda y se destaca tanto en las paredes como en distintos sectores de la casa. En el exterior, además, sobresale una amplia piscina que completa el patio de la cantante.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Gladys "La Bomba Tucumana".
Gladys "La Bomba Tucumana". Foto: captura Telefe.
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Gladys “La Bomba” Tucumana, además de ser cantante, también es influencer y día a día comparte en sus redes sociales distintos momentos de su vida. En ese contexto, entre videos y fotos, también dejó entrever algunos sectores de su casa en Buenos Aires, la cual tiene un estilo alejado de los ambientes recargados y combina espacios claros, blancos, y también combina algunos detalles de color.

La casa de La Bomba Tucumana tiene estilo sencillo y mucha luz

A través de las publicaciones de la cantante en su perfil de Instagram, se pueden observar distintos sectores del interior de la propiedad. El blanco es uno de los tonos que más presencia tiene y aparece tanto en las paredes como en buena parte de los ambientes.

Así es la casa de Gladys "La Bomba Tucumana" en Buenos Aires. Foto: redes sociales.

La elección de colores neutros permite que los espacios se vean más amplios y luminosos. A eso se suman muebles de líneas simples y algunos adornos y stickers de colores que rompen con la uniformidad y aportan un toque más personal.

El mismo concepto se repite en los dormitorios y el living, donde la decoración apunta principalmente a la comodidad. Sin grandes elementos decorativos, la artista mantiene una estética práctica y ordenada.

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Cómo es la cocina de Gladys La Bomba Tucumana

La cocina también mantiene la línea clara que caracteriza al resto de la vivienda. Los revestimientos en tonos neutros predominan en las paredes, mientras que los electrodomésticos plateados y negros le dan un aspecto más moderno.

Las imágenes que Gladys publica permiten observar un ambiente funcional, integrado a la dinámica cotidiana de la casa y sin una decoración excesiva.

Así es la casa de Gladys "La Bomba Tucumana" en Buenos Aires. Foto: redes sociales.

Además de su vivienda en Buenos Aires, la artista mantiene un vínculo especial con Tucumán, donde también tiene una propiedad y suele pasar parte de sus temporadas de descanso.

El jardín con pileta, protagonista del exterior

Uno de los sectores que más se destaca de la propiedad está en el exterior. El patio tiene una estética diferente a la de los ambientes internos, con paredes en tonos verdeazulados y distintos elementos de madera.

Así es la casa de Gladys "La Bomba Tucumana" en Buenos Aires. Foto: redes sociales.

El espacio cuenta además con una pileta de grandes dimensiones, uno de los lugares que más aparece en las publicaciones de la cantante. La piscina tiene iluminación propia, por lo que también puede utilizarse durante la noche.

Entre el jardín, la madera y la pileta, el patio se presenta como un sector destinado al descanso y a compartir momentos con familiares y amigos, especialmente durante los días de calor.

Gladys "La Bomba Tucumana"CasaHogares
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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