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Qué fue de la vida de Melissa Joan Hart, la protagonista de “Sabrina, la bruja adolescente”: de ícono juvenil a productora

Fue una de las caras más famosas de la televisión de los 90 y su personaje se convirtió en el ícono de toda una generación. A 30 años del estreno de la serie que la llevó a la fama, así es su vida actual.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Melissa Joan Hart interpretó a Sabrina Spellman durante las siete temporadas de la exitosa serie juvenil.
Melissa Joan Hart interpretó a Sabrina Spellman durante las siete temporadas de la exitosa serie juvenil. Foto: Pinterest.
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Si creciste mirando televisión en los años 90, probablemente recuerdes a Sabrina Spellman llegando a su cumpleaños número 16 y descubriendo que tenía poderes mágicos. La serieSabrina, la bruja adolescente” convirtió a Melissa Joan Hart en una estrella y dejó personajes inolvidables como las tías Zelda y Hilda y el sarcástico gato negro Salem.

La ficción se estrenó en 1996 y permaneció en pantalla durante siete temporadas, hasta el año 2003. Tres décadas después, su protagonista continúa trabajando en la industria del entretenimiento y acaba de atravesar un aniversario muy especial: en junio de 2026 volvió a reunirse con buena parte del elenco original para celebrar los 30 años de la serie.

La actriz se convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión adolescente de los años 90. Foto: Pinterest.

De qué trataba la serie “Sabrina, la bruja adolescente”

La serie cuenta la historia de Sabrina Spellman, una joven que descubre al cumplir 16 años que pertenece a una familia de brujas y que también posee poderes mágicos. A partir de ese momento, debe aprender a controlar sus habilidades mientras intenta llevar una vida normal como estudiante y adolescente.

La serie combina comedia, fantasía y situaciones propias de la adolescencia, con sus tías Hilda y Zelda como guías y el particular Salem como compañero de aventuras. Estrenada en 1996, la ficción se convirtió en uno de los grandes éxitos juveniles de los años 90 y permaneció al aire hasta 2003.

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Tres décadas después de su estreno, Sabrina sigue ocupando un lugar especial en la memoria de quienes crecieron con sus hechizos, sus ocurrencias y las aventuras en la casa de los Spellman.

Melissa Joan Hart junto a Salem, el gato que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la ficción. Foto: Pinterest.

Melissa Joan Hart después de Sabrina: actuación, dirección y producción

El final de Sabrina no significó el retiro de Melissa Joan Hart. Por el contrario, la actriz siguió construyendo una carrera que fue mucho más allá de la adolescente que hacía hechizos.

Uno de sus trabajos más importantes posteriores fue Melissa & Joey, comedia que protagonizó entre 2010 y 2015. También participó en películas para televisión y producciones como No Good Nick, además de prestar su voz para Los Casagrande.

Pero Hart también comenzó a ocupar un lugar detrás de cámara. Dirigió episodios de series como Young Sheldon, The Goldbergs e iCarly, mientras que como productora participó en numerosos proyectos.

Junto a su madre, Paula Hart, también está al frente de Hartbreak Films, una compañía familiar fundada en 1993. La productora participó en proyectos vinculados a la propia Sabrina y posteriormente produjo, entre otros títulos, Melissa & Joey y películas para televisión.

A 30 años del estreno de Sabrina, la bruja adolescente, su protagonista continúa vinculada al mundo audiovisual. Foto: Instagram / melissajoanhart.

A qué se dedica Melissa Joan Hart en la actualidad

La actriz no se alejó de las cámaras. En 2024 protagonizó The Bad Guardian, mientras que en 2025 encabezó la película de Lifetime Killing the Competition, en la que también fue productora ejecutiva.

Ese mismo año llegó A Merry Little Ex-Mas, una comedia navideña protagonizada por Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil y la propia Melissa. A su vez, también participó como productora junto a su madre.

Su filmografía más reciente demuestra que aquella joven que se hizo famosa interpretando a Sabrina encontró un lugar diferente dentro de Hollywood: además de actuar, participa en la producción y dirección de nuevos contenidos.

La actriz construyó una carrera que continuó después de Sabrina, con trabajos frente y detrás de cámara. Foto: Instagram / melissajoanhart.

Cómo es la vida de Melissa Joan Hart a los 50 años

En abril de 2026, Melissa Joan Hart cumplió 50 años. En el plano personal, continúa casada con Mark Wilkerson, músico y exintegrante de la banda Course of Nature. La pareja se casó en 2003 y tiene tres hijos: Mason, Braydon y Tucker.

En una entrevista publicada este año, Hart habló sobre su infancia frente a las cámaras y explicó que comenzar a trabajar a los cuatro años le dejó una fuerte disciplina laboral, aunque también reconoció que aquella crianza poco convencional tuvo algunos efectos en su desarrollo social.

Actualmente, ninguno de sus hijos sigue una carrera actoral de manera profesional. Según contó la actriz, el mayor se inclinó por la aviación y otro de sus hijos explora un camino relacionado con los oficios.

Melissa Joan Hart actualmente tiene 50 años. Foto: Instagram / melissajoanhart.

El reencuentro de Sabrina a 30 años de su estreno

La nostalgia volvió con fuerza. El 13 de junio de este año, Melissa Joan Hart se reunió en Chicago con varios integrantes del elenco de Sabrina, la bruja adolescente para celebrar las tres décadas de la serie.

Beth Broderick, Caroline Rhea, Nate Richert, Elisa Donovan, Jenna Leigh Green y otros miembros del reparto participaron del evento junto a Hart. Hubo sketches, bloopers, canciones y recuerdos de la producción que acompañó a millones de espectadores durante los años 90 y principios de los 2000.

Melissa Joan Hart volvió a reunirse en 2026 con parte del elenco original para celebrar las tres décadas de la serie. Foto: Instagram / melissajoanhart.

El encuentro también volvió a poner en evidencia la vigencia de una serie que terminó hace más de 20 años. Melissa Joan Hart ya no es aquella adolescente que descubría sus poderes mágicos, pero continúa vinculada al mundo audiovisual y, tres décadas después, sigue siendo recordada principalmente por haber dado vida a Sabrina Spellman.

Sabrina la bruja adolescenteSeriesTelevisión
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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