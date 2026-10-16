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Así es por dentro la casa minimalista de Julieta Ortega en Buenos Aires: ambientes cálidos, decoración vintage y colores suaves

Julieta Ortega abrió las puertas de su casa en Buenos Aires y mostró cómo la decoración minimalista, los tonos neutros, una imponente biblioteca repleta de libros y objetos de viaje crean un refugio cálido y personal lejos del ritmo de la televisión y el teatro.

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Julieta Ortega
Julieta Ortega y su casa minimalista. Foto: Instagram @petitjotao
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Cuando baja el telón y el vértigo de los compromisos profesionales queda atrás, Julieta Ortega encuentra en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires el equilibrio que necesita para recargar energías. Se trata de un ambiente amplio y acogedor, donde la luz natural ocupa un lugar central y cada rincón refleja su estilo y sensibilidad. La actriz convirtió este espacio en un verdadero refugio personal, rodeado de objetos con significado, libros, música y detalles decorativos que transmiten serenidad y bienestar, lejos del ritmo intenso que suele acompañar a su carrera artística.

Más que una simple residencia, el hogar de Julieta funciona como un lugar de encuentro consigo misma y con su familia. Allí construyó un entorno pensado para disfrutar de los pequeños placeres cotidianos, compartir tiempo con su hijo y atravesar distintas etapas de su vida con tranquilidad. Entre atmósferas cálidas, espacios destinados al descanso y una decoración que lleva su impronta, la actriz halló el escenario ideal para reinventarse, desconectarse de las exigencias del espectáculo y encontrar la calma necesaria en medio de la dinámica agitada de la industria del entretenimiento.

Julieta Ortega
Julieta Ortega construyó su hogar como un entorno pensado para disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. Foto: @petitjotao en instagram

La importancia de la paleta de tonos neutros y el minimalismo en la decoración

En otra de las imágenes que compartió, Julieta Ortega se mostró relajada sobre una de las butacas que más aprecia dentro de su hogar, con un estilismo descontracturado que encaja a la perfección con la estética general de la vivienda. Los tonos suaves, las telas ligeras y la presencia de maderas en colores claros dominan la escena, creando una atmósfera armónica y serena que transmite confort y sencillez. Cada elemento parece dialogar con el resto, reforzando una identidad visual coherente y fiel a sus preferencias.

Julieta Ortega
Julieta Ortega prefiere los espacios equilibrados y funcionales, donde la decoración evita los excesos y apuesta por la calidez de los detalles. Foto: @petitjotao en instagram

La postal también deja ver su predilección por los espacios equilibrados y funcionales, donde la decoración evita los excesos y apuesta por la calidez de los detalles. Lejos de las tendencias recargadas, la actriz eligió un estilo atemporal en el que cada objeto ocupa un lugar pensado y cumple una función específica. El resultado es un ambiente acogedor, elegante y natural, que refleja su personalidad y su búsqueda constante de bienestar dentro de un entorno pensado para disfrutar de la tranquilidad cotidiana.

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El rincón de lectura: libros y vinilos favoritos de la actriz

Uno de los espacios más personales de la casa de Julieta Ortega está dominado por una gran biblioteca blanca que reúne decenas de libros cuidadosamente organizados. El mueble no solo se convierte en el punto focal del ambiente, sino que también refleja su pasión por la lectura y por los momentos de calma puertas adentro. En la parte inferior, una colección de vinilos completa la escena y deja al descubierto el lugar privilegiado que ocupa la música en su vida cotidiana.

Para acceder a los estantes más altos, la actriz incorporó una escalera de apoyo que aporta practicidad sin romper la armonía visual del lugar. Este detalle suma personalidad al rincón y refuerza el espíritu acogedor de un espacio pensado para disfrutar del tiempo libre.

Julieta Ortega
Uno de los espacios más personales de la casa de Julieta Ortega está dominado por una gran biblioteca blanca que reúne decenas de libros cuidadosamente organizados. Foto: @petitjotao en instagram

Muebles de líneas simples y diseño de interiores equilibrado

La decoración de la vivienda apuesta por una estética serena y atemporal, donde predominan los muebles de líneas simples y los tonos suaves. Los pisos de madera aportan calidez y acompañan una propuesta visual que prioriza la comodidad sin resignar elegancia.

En el comedor, una mesa ovalada blanca rodeada por sillas tapizadas en colores neutros se integra de manera natural al conjunto. A su alrededor, los grandes ventanales vestidos con cortinas translúcidas permiten que la luz natural sea una de las grandes protagonistas del espacio.

El living integrado: cómo conviven el espacio social y el descanso

El living comedor integrado fue concebido como un ambiente multifuncional donde conviven las reuniones, la relajación y la vida cotidiana. La distribución abierta favorece la circulación y potencia la sensación de amplitud, manteniendo una estética coherente en cada rincón.

Julieta Ortega
Un cuadro de Palito Ortega resalta en el amplio living comedor. Foto: @petitjotao en instagram

Entre las piezas más destacadas aparecen las vitrinas de estilo antique y un elegante sillón de terciopelo color nude que invita tanto al descanso como a las charlas con amigos. Además, un detalle cargado de significado aporta un toque único: una ilustración enmarcada de Palito Ortega que ocupa un lugar especial dentro de la decoración y funciona como homenaje familiar.

Objetos de viaje y recuerdos que decoran la mesa ratona

La gran mesa ratona de madera y vidrio es otro de los puntos fuertes del living. Sobre ella descansan distintos adornos y piezas decorativas que Julieta fue incorporando a lo largo de los años, muchas de ellas adquiridas durante sus viajes.

Cada objeto suma una historia y contribuye a construir una ambientación con identidad propia. Lejos de una decoración puramente estética, estos recuerdos transforman el espacio en un reflejo de sus experiencias, gustos personales y momentos más significativos.

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