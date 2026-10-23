De qué murió Tom Skerritt, el comandante de “Alien” e instructor de Tom Cruise en “Top Gun”

Tom Skerritt falleción a los 93 años. Foto: Distribuidoras

El actor estadounidense Tom Skerritt, reconocido por su porte característico, su elegancia austera y sus memorables composiciones de personajes de autoridad y liderazgo, falleció este miércoles a los 93 años por causas naturales, según confirmó su familia. “Estamos desconsolados por su pérdida”, expresaron sus allegados en un comunicado.

Y añadieron: “Aunque el mundo lo conoció a través de su destacada carrera actoral, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas. Se preocupaba profundamente por la imaginación, la creatividad, la narrativa, el servicio a los demás, los veteranos, la naturaleza y por ayudar a otros a encontrar y compartir su propia voz”.

Un salto a la fama marcado por Robert Altman y Ridley Scott

Nacido en Detroit en 1933, Skerritt estudió en Wayne State University y UCLA antes de debutar en el cine con la película bélica “War Hunt” (1962). Durante la década de 1960 construyó una sólida carrera en la televisión participando en series icónicas como “Bonanza”, “El fugitivo”, “Combate” y “Alfred Hitchcock presenta”.

Su consagración en la gran pantalla llegó en 1970 con la sátira antibélica “MASH***”, dirigida por Robert Altman, donde interpretó al cirujano sureño Duke Forrest junto a Donald Sutherland y Elliott Gould. Skerritt siempre reconoció el impacto de Altman en su formación, destacando la libertad creativa que le brindó desde el primer día en el set.

Tom Skerritt falleción a los 93 años. Foto: Distribuidoras

En 1979 asumió uno de sus roles más recordados a nivel mundial: el capitán Dallas, comandante de la nave Nostromo en la obra maestra del terror y la ciencia ficción “Alien, el octavo pasajero”, dirigida por Ridley Scott.

Grandes títulos de la filmografía de Skerritt

A lo largo de más de 60 años de trayectoria en la industria, dejó su huella en una impresionante lista de producciones de cine y televisión:

“MASH***” (1970): su papel consagratorio como el capitán “Duke” Forrest.

“The Turning Point” (1977): donde interpretó al esposo del personaje de Shirley MacLaine en el drama nominado a 11 premios Oscar.

“Alien: el octavo pasajero ” (1979): como el recordado capitán Dallas.

“Top Gun” (1986): interpretó a Mike “Viper” Metcalf, el experimentado instructor de vuelo de Tom Cruise.

“Nada es para siempre” (1992): dirigida por Robert Redford, donde dio vida al disciplinado pastor y patriarca de la familia MacLean y trabajó junto a Brad Pitt.

“Picket Fences” (1992–1996): el aclamado drama televisivo de David E. Kelley donde encarnó al sheriff Jimmy Brock, papel que le valió el Premio Emmy a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática en 1993.

Tom Skerritt falleción a los 93 años. Foto: Distribuidoras

“Cheers” : participación recurrente en la sexta temporada como el ejecutivo Evan Drake.

“Brothers & Sisters”: encarnando a William Walker.

“La última aventura” (East of the Mountains,2021): uno de sus últimos papeles protagónicos en el cine, donde interpretó a un cirujano retirado.

Con la partida de Tom Skerritt se despide una de las miradas más nobles y genuinas del cine estadounidense. Un actor versátil y carismático que, sin estridencias, supo ganarse un lugar de afecto en la memoria del público a través de personajes entrañables, inolvidables y profundamente humanos. Su legado en la gran pantalla y en la televisión permanecerá intacto en la historia del entretenimiento.