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La nueva serie de Sam Heughan después de Outlander: protagonizará un thriller corporativo junto a Viola Davis para Paramount+

El actor escocés ya tiene nuevo proyecto televisivo: encabezará “Ascent”, una producción de alto voltaje sobre las crisis corporativas y control de daños. Cuándo llegará al streaming.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Sam Heughan.
Sam Heughan. Foto: Instagram / samheughan.
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Pasaron meses desde el final de Outlander y la despedida del icónico rol como Jamie Fraser, pero ya sabemos que Sam Heughan no se queda quieto y encontró su próximo gran desafío en la pantalla chica. El actor escocés fue confirmado como co-protagonista de “Ascent”, la nueva serie de suspenso y drama de Paramount+, donde trabajará mano a mano con la galardonada Viola Davis.

La ficción se adentra en el vertiginoso mundo de las crisis corporativas globales y el control de daños. Davis (quien también se desempeña como productora ejecutiva) interpretará a Catriona, una experta que se verá obligada a llevar al límite sus despiadadas habilidades cuando su hija, de la que se encuentra distanciada, corra peligro.

Cómo será el rol de Sam Heughan

Por su parte, Sam se pondrá en la piel de Conal, descrito como uno de los mejores agentes de Ascent Ventures: un camaleón natural, letalmente encantador, que utiliza su astucia social y su absoluta falta de piedad para cumplir con las misiones que le encargan, disfrutando al máximo de la adrenalina del peligro.

Como un guiño del destino que los fanáticos no tardaron en señalar, el personaje de Heughan estará vinculado a una “Catriona”, un eco entrañable de sus ocho temporadas y 101 episodios junto a su excompañera de elenco en Outlander, Caitriona Balfe.

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Sam Heughan. Foto: Galloway Destilery

“Ascent” es una apuesta fuerte de Paramount Television Studios y cuenta con un peso pesado de la industria al frente: John Logan (reconocido por su trabajo en “Skyfall” y “Gladiador”), quien actúa como creador, showrunner y productor ejecutivo. De acuerdo con el cronograma oficial, las grabaciones de la serie comenzarán en Los Ángeles en 2027, y su fecha de estreno en la plataforma de streaming se anunciará más adelante.

La nueva etapa del escosés

Este papel consolida a Sam como uno de los actores más cotizados de la televisión internacional. Además de su paso por Outlander -por el cual cosechó nominaciones en los premios BAFTA Scotland y Critics’ Choice-, ha diversificado su carrera con proyectos que produjo como “The Couple Next Door”, el ciclo de viajes “Men in Kilts: A Road Trip with Sam and Graham”, y la serie “Embassy” junto a J.K. Simmons y Anna Kendrick.

Elenco de "Embassy". Foto: Prime Video.

En la gran pantalla se lo pudo ver en títulos como “Love Again”, “El espía que me dejó” y “Bloodshot”. En este último largometraje encarnó a un personaje similar al de “Ascent”. También se dio el gusto de hacer teatro interpretando una versión actualizada de Macbeth en la Royal Shakespeare Company, y se consolida como autor con tres libros con superventas según el New York Times.

Ya sabemos que tiene un espíritu inquieto. Y en estos momentos se encuentra en la cosa oeste de Escocia, caminando por las montañas costeras celebrando que National Geographic eligió a Gallivant, de Dumfries and Galloway, su tierra natal, como uno de los 25 lugares del planeta que vale la pena visitar.

SeriesSam HeughanOutlander
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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