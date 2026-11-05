Dallys Ferreira relató el mal momento que vive tras la crisis del Ueno Bank en Paraguay: “Mis ahorros de muchos años están allí”

Dallys Ferreira. Foto: Captura de video.

Entre entidades y ahorristas afectados por la caída del Ueno Bank, surge el nombre de Dallys Ferreira, la reconocida actriz que brilló en Argentina y hoy es una de las víctimas de la crisis bancaria que terminó en la salida de Santiago Peña.

A través de una publicación en redes sociales, en la que expuso la difícil situación en la que se encuentran ella y miles de ciudadanos paraguayos, la también periodista criticó a los políticos por no brindar soluciones al conflicto.

Dallys Ferreira, víctima de la crisis del Ueno Bank en Paraguay.

“Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia. Más allá de mi rol de periodista, yo me veo profundamente afectada por lo que está pasando con Ueno Bank. Y escucho tantos discursos de políticos populistas que nada hacen por la ciudadanía, tratando de sacar provecho de esta situación”, expresó.

“Lo único que quiero decir es que tienen que devolver todo y cada centavo a los ahorristas y los fondos públicos”, suplicó desde su plataforma.

Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

En ese sentido, apuntó contra los sectores políticos que salieron a hablar tras la crisis política: “El Banco Central del Paraguay tiene el deber y la obligación de que cada dinero producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos —yo me incluyo entre ellos— tiene que ser devuelto”, agregó.

Asimismo, rechazó las propuestas sobre la entrega de montos parciales de cobertura: “Ahora se está hablando de devolver 228 millones, de devolver 10 millones, de devolver 40... Tienen que devolver todo el dinero. Dejen de clasificar a los ahorristas desmereciendo quién merece más o merece menos su propio dinero”, enfatizó.

Dallys Ferreira. Foto: Archivo.

En declaraciones televisivas, Dallys apuntó contra Santiago Peña como responsable de que los ciudadanos hayan confiado en la entidad financiera: “Yo confié en este banco, confié escuchándole a Santiago Peña, escuchándole a Miguel Vázquez, que es el CEO, fundador de esto, escuchando al presidente Carlos Carballo, que ya renunció del Banco Central del Paraguay. A los que creí no están”, declaró.

Y confesó: “A mí me afecta profundamente, me afecta muchísimo porque mis ahorros están allí de muchos años”.

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

Según su relato, se llevó una sorpresa cuando intentó entrar a hacer un movimiento en su cuenta: “Yo entré a mi aplicación para tratar de transferir fondos y ya ninguno pudo acceder más y se bloqueó el banco”.