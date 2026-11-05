comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dallys Ferreira relató el mal momento que vive tras la crisis del Ueno Bank en Paraguay: “Mis ahorros de muchos años están allí”

La actriz y periodista realizó un posteo para retratar el difícil momento que viven millones de paraguayos tras la crisis bancaria. “Tienen que devolver todo y cada centavo a los ahorristas y los fondos públicos”, aseguró.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Dallys Ferreira.
Dallys Ferreira. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Entre entidades y ahorristas afectados por la caída del Ueno Bank, surge el nombre de Dallys Ferreira, la reconocida actriz que brilló en Argentina y hoy es una de las víctimas de la crisis bancaria que terminó en la salida de Santiago Peña.

A través de una publicación en redes sociales, en la que expuso la difícil situación en la que se encuentran ella y miles de ciudadanos paraguayos, la también periodista criticó a los políticos por no brindar soluciones al conflicto.

Dallys Ferreira, víctima de la crisis del Ueno Bank en Paraguay.
Dallys Ferreira, víctima de la crisis del Ueno Bank en Paraguay.

Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia. Más allá de mi rol de periodista, yo me veo profundamente afectada por lo que está pasando con Ueno Bank. Y escucho tantos discursos de políticos populistas que nada hacen por la ciudadanía, tratando de sacar provecho de esta situación”, expresó.

“Lo único que quiero decir es que tienen que devolver todo y cada centavo a los ahorristas y los fondos públicos”, suplicó desde su plataforma.

Contenido Recomendado

En medio de los rumores sobre una fuga a la Argentina, Santiago Peña afirmó que enfrentará el juicio político tras renunciar como presidente de Paraguay

Santiago Peña brinda un videomensaje anunciando su renuncia como presidente de Paraguay.

La Conmebol, uno de los principales afectados por la caída del Ueno Bank en Paraguay:¿peligran los premios de la Sudamericana y la Libertadores?

Alejandro Domínguez en el sorteo de la Copa Libertadores. Foto: EFE.
Ueno Bank, Paraguay
Crisis de Ueno Bank en Paraguay. Foto: REUTERS

En ese sentido, apuntó contra los sectores políticos que salieron a hablar tras la crisis política: “El Banco Central del Paraguay tiene el deber y la obligación de que cada dinero producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos —yo me incluyo entre ellos— tiene que ser devuelto”, agregó.

Asimismo, rechazó las propuestas sobre la entrega de montos parciales de cobertura: “Ahora se está hablando de devolver 228 millones, de devolver 10 millones, de devolver 40... Tienen que devolver todo el dinero. Dejen de clasificar a los ahorristas desmereciendo quién merece más o merece menos su propio dinero”, enfatizó.

Dallys Ferreira. Foto: Archivo.
Dallys Ferreira. Foto: Archivo.

En declaraciones televisivas, Dallys apuntó contra Santiago Peña como responsable de que los ciudadanos hayan confiado en la entidad financiera: “Yo confié en este banco, confié escuchándole a Santiago Peña, escuchándole a Miguel Vázquez, que es el CEO, fundador de esto, escuchando al presidente Carlos Carballo, que ya renunció del Banco Central del Paraguay. A los que creí no están”, declaró.

Y confesó: “A mí me afecta profundamente, me afecta muchísimo porque mis ahorros están allí de muchos años”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habla durante una entrevista con Reuters en Asunción, Paraguay.
Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

Según su relato, se llevó una sorpresa cuando intentó entrar a hacer un movimiento en su cuenta: “Yo entré a mi aplicación para tratar de transferir fondos y ya ninguno pudo acceder más y se bloqueó el banco”.

ParaguayDallys FerreiraDepósitos
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires:cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

    Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires: cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

  2. Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

    Lágrimas en el folklore: murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

  3. Gastón Soffritti recordó el calvario que vivió con Cris Morena:era “violenta” y “no paraba de gritar”

    Gastón Soffritti recordó el calvario que vivió con Cris Morena: era “violenta” y “no paraba de gritar”

  4. La última historia de Instagram que publicó Jaimito Bifulco horas antes de morir

    La última historia de Instagram que publicó Jaimito Bifulco horas antes de morir

  5. Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch:lo encontraron sin vida en su casa

    Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué murió Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh que impulsó los juicios por los crímenes en la dictadura

La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de que fracase la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares.

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción:cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas:cuáles son las nuevas condiciones para participar

Internacionales

En medio de los rumores sobre una fuga a la Argentina, Santiago Peña afirmó que enfrentará el juicio político tras renunciar como presidente de Paraguay

Santiago Peña brinda un videomensaje anunciando su renuncia como presidente de Paraguay.

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26