En 2016, Julián Weich viajó a Panamá para visitar a su hijo Momo: “Estuve 10 días viviendo en la calle, él hacía malabares y yo pasaba la gorra”

Julián Weich y su hijo Jerónimo Foto: -

El conductor argentino Julián Weich estuvo presente en el programa La Noche de Mirtha en El Trece el pasado 2 de mayo y recordó el tiempo que pasó viajando como mochilero junto a su hijo en Panamá hace 9 años. “Estuve diez días viviendo en la calle en Panamá. Mientras él hacía malabares, yo pasaba la gorra“, relató.

“Siempre me acuerdo de que tenés un hijo hippie”, comentó incisivamente Mirtha Legrand. Y él respondió con un juego de palabras: “Sí, ahora es happy, es feliz”. A lo cual los presentes se rieron: Diego Topa, Karina Jelinek, Nicolás Wiñazki y Gabriela Toscano. “Es en serio. Es una de las pocas palabras que no es una profesión, sino un estado que no cambió el nombre en el tiempo”, se refirió al término “hippie”.

Julián Weich en La Noche de Mirtha Foto: Captura de pantalla de eltrecetv

Un viaje a Panamá por los 50 años del conductor: qué dijo Julián Weich sobre aquella experiencia

“Estuve diez días viviendo en la calle en Panamá. Mientras él hacía malabares, yo pasaba la gorra. Como nadie me conocía, yo no tenía problema”, contó. “Mi hijo se hizo hippie de golpe y se fue de mochilero. Y en su viaje aprendió a hacer malabares y se fue hasta México. Cuando yo cumplo 50, la idea era ir todos en familia a visitarlo, con quien en ese momento era mi mujer, pero no era su mamá, y con sus hermanos”, agregó.

Y continuó: “Cuando le planteamos la idea, él dijo que se quería volver, entonces no íbamos a ir todos para allá si se quería volver; y un amigo me dijo: ´¿por qué no vas vos?´ Y dije: ‘Voy a ir’. Entonces me fui diez días con la mochila a vivir su vida“.

Julián y Jerónimo Weich. Foto: Instagram.

Relató la experiencia contando que durmió en un parque nacional, en la playa y en un hostel. “Dormíamos donde él solía dormir. No le dije que fuéramos a un hotel. Llegué y me puse a disposición de lo que había que hacer y cómo había que hacerlo”, contó.

El conductor argentino afirmó que fue una “experiencia alucinante” y contó que la decisión de su hijo de vivir en la calle tuvo que ver con la “madurez y el crecimiento”. “Él empezó a estudiar para ser profesor de yoga y de reiki, y me hablaba de libros espirituales y cosas que yo no conocía, y me empezó a enseñar. Es loco que un hijo te enseñe“, reconoció.

De Panamá a Córdoba: cómo es el presente de Jerónimo Weich en su casa sustentable

Jerónimo “Momo” Weich cambió la vida urbana por un proyecto centrado en la autosuficiencia y el contacto con la naturaleza. Instalado junto a su pareja en Los Hornillos, en el Valle de Traslasierra, Córdoba, construyó una vivienda de bioconstrucción que combina técnicas tradicionales, materiales naturales y soluciones sustentables para reducir el impacto ambiental.

Jerónimo Weich, hijo de Julián Weich Foto: -

Lejos de los modelos de construcción convencionales, la casa fue diseñada bajo criterios de eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos del entorno. Con paredes de quincha, aislación natural, energía solar y sistemas de reciclaje de materiales, el hogar refleja la filosofía de vida que Weich impulsa desde hace años: una relación más estrecha con la naturaleza y una mirada enfocada en la regeneración ambiental.

La biopileta de Momo: un tanque australiano con plantas acuáticas y agua de lluvia

Uno de los detalles más llamativos del proyecto es que Jerónimo reutilizó un tanque australiano para construir su biopiscina.

Se trata de una estructura típica de las zonas rurales, utilizada tradicionalmente para almacenar agua. En lugar de descartarla, el joven la adaptó y la convirtió en una pileta natural integrada al entorno de su casa de barro.

La biopiscina del hijo de Julián Weich. Foto: Instagram / jeronimoweich.

La elección permitió darle una segunda vida a un elemento que ya existía y, al mismo tiempo, crear un espacio recreativo que se encuentra en sintonía con los principios de sustentabilidad que aplica en su vivienda.

A diferencia de una pileta tradicional, la biopiscina no fue pensada para depender de sistemas convencionales de mantenimiento, sino para funcionar como un pequeño ecosistema en el que distintos organismos cumplen una función específica.