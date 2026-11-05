comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 2016, Julián Weich viajó a Panamá para visitar a su hijo Momo: “Estuve 10 días viviendo en la calle, él hacía malabares y yo pasaba la gorra”

Julián Weich sorprendió al contar en La Noche de Mirtha que pasó diez días viviendo en la calle junto a su hijo mochilero en Panamá. La inesperada experiencia que compartieron hace nueve años y cómo es hoy la vida sustentable de Jerónimo “Momo” Weich en las sierras de Córdoba.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Julián Weich y su hijo Jerónimo
Julián Weich y su hijo Jerónimo Foto: -
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El conductor argentino Julián Weich estuvo presente en el programa La Noche de Mirtha en El Trece el pasado 2 de mayo y recordó el tiempo que pasó viajando como mochilero junto a su hijo en Panamá hace 9 años. “Estuve diez días viviendo en la calle en Panamá. Mientras él hacía malabares, yo pasaba la gorra“, relató.

“Siempre me acuerdo de que tenés un hijo hippie, comentó incisivamente Mirtha Legrand. Y él respondió con un juego de palabras: “Sí, ahora es happy, es feliz”. A lo cual los presentes se rieron: Diego Topa, Karina Jelinek, Nicolás Wiñazki y Gabriela Toscano. “Es en serio. Es una de las pocas palabras que no es una profesión, sino un estado que no cambió el nombre en el tiempo”, se refirió al término “hippie”.

Julián Weich en La Noche de Mirtha
Julián Weich en La Noche de Mirtha Foto: Captura de pantalla de eltrecetv

Un viaje a Panamá por los 50 años del conductor: qué dijo Julián Weich sobre aquella experiencia

“Estuve diez días viviendo en la calle en Panamá. Mientras él hacía malabares, yo pasaba la gorra. Como nadie me conocía, yo no tenía problema”, contó. “Mi hijo se hizo hippie de golpe y se fue de mochilero. Y en su viaje aprendió a hacer malabares y se fue hasta México. Cuando yo cumplo 50, la idea era ir todos en familia a visitarlo, con quien en ese momento era mi mujer, pero no era su mamá, y con sus hermanos”, agregó.

Y continuó: “Cuando le planteamos la idea, él dijo que se quería volver, entonces no íbamos a ir todos para allá si se quería volver; y un amigo me dijo: ´¿por qué no vas vos?´ Y dije: ‘Voy a ir’. Entonces me fui diez días con la mochila a vivir su vida“.

Contenido Recomendado

El presente polifacético de Tadeo, hijo de Julián Weich:pintor de casas, profesor y guía de ecoturismo en Bariloche

Julian Weich y su hijo Tadeo

Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich:vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

Ailu, novia de jerónimo Weich
Julián y Jerónimo Weich. Foto: Instagram.

Relató la experiencia contando que durmió en un parque nacional, en la playa y en un hostel. “Dormíamos donde él solía dormir. No le dije que fuéramos a un hotel. Llegué y me puse a disposición de lo que había que hacer y cómo había que hacerlo”, contó.

El conductor argentino afirmó que fue una “experiencia alucinante” y contó que la decisión de su hijo de vivir en la calle tuvo que ver con la “madurez y el crecimiento”. “Él empezó a estudiar para ser profesor de yoga y de reiki, y me hablaba de libros espirituales y cosas que yo no conocía, y me empezó a enseñar. Es loco que un hijo te enseñe“, reconoció.

De Panamá a Córdoba: cómo es el presente de Jerónimo Weich en su casa sustentable

Jerónimo “Momo” Weich cambió la vida urbana por un proyecto centrado en la autosuficiencia y el contacto con la naturaleza. Instalado junto a su pareja en Los Hornillos, en el Valle de Traslasierra, Córdoba, construyó una vivienda de bioconstrucción que combina técnicas tradicionales, materiales naturales y soluciones sustentables para reducir el impacto ambiental.

Jerónimo Weich, hijo de Julián Weich
Jerónimo Weich, hijo de Julián Weich Foto: -

Lejos de los modelos de construcción convencionales, la casa fue diseñada bajo criterios de eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos del entorno. Con paredes de quincha, aislación natural, energía solar y sistemas de reciclaje de materiales, el hogar refleja la filosofía de vida que Weich impulsa desde hace años: una relación más estrecha con la naturaleza y una mirada enfocada en la regeneración ambiental.

La biopileta de Momo: un tanque australiano con plantas acuáticas y agua de lluvia

Uno de los detalles más llamativos del proyecto es que Jerónimo reutilizó un tanque australiano para construir su biopiscina.

Se trata de una estructura típica de las zonas rurales, utilizada tradicionalmente para almacenar agua. En lugar de descartarla, el joven la adaptó y la convirtió en una pileta natural integrada al entorno de su casa de barro.

La biopiscina del hijo de Julián Weich. Foto: Instagram / jeronimoweich.

La elección permitió darle una segunda vida a un elemento que ya existía y, al mismo tiempo, crear un espacio recreativo que se encuentra en sintonía con los principios de sustentabilidad que aplica en su vivienda.

A diferencia de una pileta tradicional, la biopiscina no fue pensada para depender de sistemas convencionales de mantenimiento, sino para funcionar como un pequeño ecosistema en el que distintos organismos cumplen una función específica.

Julián WeichHistoria de vidaMedio ambiente
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires:cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

    Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires: cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

  2. Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

    Lágrimas en el folklore: murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

  3. La última historia de Instagram que publicó Jaimito Bifulco horas antes de morir

    La última historia de Instagram que publicó Jaimito Bifulco horas antes de morir

  4. José Larralde llevó su folklore a Paraguay y España, pero se negó a cantar fuera de Argentina:la convicción que mantuvo al cantor en su tierra

    José Larralde llevó su folklore a Paraguay y España, pero se negó a cantar fuera de Argentina: la convicción que mantuvo al cantor en su tierra

  5. Gastón Soffritti recordó el calvario que vivió con Cris Morena:era “violenta” y “no paraba de gritar”

    Gastón Soffritti recordó el calvario que vivió con Cris Morena: era “violenta” y “no paraba de gritar”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué murió Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh que impulsó los juicios por los crímenes en la dictadura

La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de que fracase la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares.

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción:cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas:cuáles son las nuevas condiciones para participar

Internacionales

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña

Aprobación en Diputados del juicio político contra Santiago Peña en Paraguay.

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Asumió en 2020 y duró 5 días:quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay