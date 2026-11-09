Cumple 28 años: la historia de amor por correo electrónico protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan que conquistó Nueva York en Navidad

Tienes un e-mail, la película romántica con Meg Ryan y Tom Hanks, cumple 28 años desde su estreno. Foto: IMDb

El próximo 18 de diciembre Tienes un e-mail (You’ve an email) cumple exactamente 28 años. Se estrenó en 1998 cuando el uso cotidiano de Internet aún era muy incipiente. La historia de amor que cuenta transcurre en una Nueva York navideña y en medio del boom de las grandes librerías. Protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, cuenta con guion y dirección de la autora Nora Ephron (Cuando Harry Conoció a Sally).

Lo que inicia como un conflicto entre los protagonistas, incluso, puede llegar a unirlos más de lo que hubieran querido. Lo interesante de esta película es que está basada en un filme de 1940 llamado The Shop Around the Corner, inspirado a su vez en la obra literaria Illatszertár del escritor húngaro Miklós László.

Pero, ¿cómo es posible que esté basada en una cinta de 1940 cuando los protagonistas se conocen a través de Internet? Sucede que en la versión original, los personajes tenían intercambios por carta aunque la premisa de la trama narrativa es la misma.

Tom Hanks es Joe Fox el dueño de una cadena de librerías que amenaza el negocio Kathleen. Foto: IMDb

Al momento de sumergirse en el proyecto, Ephron pensó que sería buena idea adaptar la historia a los tiempos modernos. ¡Qué mejor que mostrar a Kathleen y a Joe, dos cuarentones solteros, intentando conocer el amor de sus vidas por un medio que cada vez más sorprendía a la sociedad!

De qué trata Tienes un e-mail, la película de Tom Hanks y Meg Ryan sobre un amor que nace en Internet

La historia gira en torno a Kathleen Kelly (Meg Ryan), la propietaria de una pequeña pero clásica librería de Nueva York. Se trata de una empresa familiar que ha subsistido por años. Sin embargo, en plena víspera navideña, un monstruo de las ventas amenaza con boicotear su negocio. Es que la cadena de librerías Fox inaugura una sucursal justo enfrente de su local, lo que la obligará a pensar en un posible cierre definitivo.

En el medio, conoce a Joe Fox (Tom Hanks), el responsable de dicha expansión. Ambos iniciarán un vínculo de enemigos y rivales acérrimos. Lo que no sabrán es que al mismo tiempo mantendrán divertidas y cada vez más afectivas charlas a través de una sala de chat. Así, sin saber quiénes son en verdad, se irán enamorando el uno del otro.

Meg Ryan interpreta a Kathleen Kelly, la dueña de una pequeña librería en Nueva York. Foto: IMDb

Por qué ver la película romántica “Tienes un e-mail”

Porque si viviste aquellos años o al menos los subsiguientes te generará cierta nostalgia. Por aquel entonces, Internet era un tesoro y un espacio que los usuarios utilizaban para conocer a otras personas o para compartir charlas con sus amigos.

A diferencia de lo que sucede hoy día, donde uno puede llegar a estar pendiente de las notificaciones y de lo que hacen los otros constantemente, en aquel momento, Internet parecía ser solo simple ámbito más de la vida cotidiana.

Por otro lado, la química que muestran Tom Hanks y Meg Ryan también es para destacar: pueden pasar del odio mutuo a un amor que encuentra coincidencias en la literatura y el arte.

Los personajes se odian, pero no saben que al mismo tiempo hablan en una sala de chat y se están enamorando. Foto: IMDb

¿Tienes un e-mail está en streaming?

Actualmente, la película se puede ver en Argentina a través del servicio de streaming, Apple TV, con la opción solo para alquilar. En tanto, en España, está disponible en la plataforma Prime Video.