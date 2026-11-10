Así luce el hijo de Juana Viale a los 18 años: sus looks vintage y su incursión en el mundo de la moda

Así luce el hijo de Juana Viale a los 18 años Foto: Instagram

A punto de cumplir 19 años, Silvestre Valenzuela (nacido en enero de 2008) ya se hace un lugar en el mundo de la moda y el lujo. El hijo mayor de Juana Viale y del actor chileno, Gonzalo Valenzuela, ya ha acompañado a su madre a diversos eventos como la pasada gala del Martín Fierro y también comparte parte de su actividad laboral y de ocio en sus redes sociales.

En sus publicaciones recientes, el joven se dejó ver con looks súper trendys y vanguardistas. Sus últimas combinaciones han llamado especialmente la atención. En una de ellas Silvestre logró mezclar un estilo urbano, relajado, de inspiración vintage y, sobre todo, con la explosión de color por la elección del amarillo, uno de los colores más difíciles de llevar.

En líneas generales, el toque retro se lo da la gorra amarrilla, el suéter de colores y la combinación de prendas. Y lo urbano está justamente en el jean ancho de tiro alto. Además, le suma algo de estilo preppy con el suéter tejido y la bufanda.

Así luce el hijo de Juana Viale a los 18 años Foto: Instagram

A lo Sherlock Holmes moderno: el otro look de Silvestre Valenzuela

En su última publicación en el feed de Instagram, el joven de 18 años se animó a un look completamente distinto con remanencias al icónico detective Sherlock Holmes. Obviamente, el modelo lo adaptó a una estética actual para salir del clásico outfit victoriano o más sobrio que propone el personaje creado por Arthur Conan Doyle.

En este caso, Valenzuela lució una camisa y la corbata estampada. Ambas prendas forman, sin dudas, una auténtica estética preppy. Además, le sumó elementos de inspiración vintage, tales como el abrigo largo y los anteojos. En tanto, el toque urbano y relajado se lo dio la gorra deportiva, el jean ancho y las zapatillas negras.

En resumen, el hijo de Juana Viale logró un look ecléctico con mezcla deprendas formales e informales sin perder armonía.

Silvestre Valenzuela, hijo de Juana Viale Foto: Instragram

Si bien suele publicar sus looks en Instagram, Valenzuela no es sumamente activo en sus redes sociales. Actualmente tiene solo 3 mil seguidores en esa plataforma. Se sabe que debutó como modelo en una campaña a principios de 2026 para una marca de indumentaria juvenil.

Lo cierto es que, a pesar de ser un adolescente, Silvestre tiene intenciones de construir un camino identitario a parte de sus padres, ambos actores. Por el momento, no ha hecho declaraciones sobre si en algún momento le gustaría trabajar como intérprete, ya que por ahora solo ha preferido abocarse al modelaje.

¿Quiénes son los hermanos de Silvestre Valenzuela, hijo de Juana Viale?

Además de Silvestre, Juana Viale tiene otros dos hijos más. La mayor es Ámbar de Benedictis, quien actualmente tiene 23 años. La joven es la que más perfil alto a nivel mediático posee ya que ha aparecido incluso en el icónico ciclo de Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por su bisabuela.

Silvestre Valenzuela, hijo de Juana Viale Foto: Instragram

Se sabe que Ámbar comenzó a estudiar Comunicación Social en la Universidad de San Andrés en 2023 y que actualmente se desempeña como asistente de producción en Story Lab, productora de su tío Nacho Viale.

El tercer hijo de Juana Viale es Alí Valenzuela, nacido en marzo de 2012. El adolescente tiene 14 años y conserva un perfil muy bajo. Su padre, Gonzalo Valenzuela, solo ha publicado fotografías de unas vacaciones que compartieron junto a Silvestre el pasado julio de 2026.