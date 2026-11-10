De viajar para alentar a Colón a emocionar a 40.000 hinchas con Los Palmeras: la historia de Marcos Camino y su amor por el “Sabalero” Foto: X @ColonOficial

La muerte de Marcos Camino, histórico fundador, líder y acordeonista de Los Palmeras, este martes 10 de noviembre de 2026, a los 76 años, provocó una profunda conmoción en Santa Fe. Además de su legado en la cumbia, el músico dejó una historia estrechamente vinculada con Colón de Santa Fe, el club del que fue hincha apasionado durante toda su vida.

Su fanatismo trascendió las tribunas, llegó a las canciones de la banda y tuvo su momento más inolvidable en la final de la Copa Sudamericana de 2019, cuando miles de “Sabaleros” cantaron al ritmo de su acordeón en Paraguay.

Marcos Camino y Colón de Santa Fe: una pasión que comenzó mucho antes de la fama

La relación de Camino con el “Sabalero” se remontaba a su juventud. En una entrevista con Clarín, recordó que acompañaba a los hinchas del barrio Santa Rosa de Lima en viajes para alentar a Colón, incluso a Rosario. Aquellas experiencias marcaron una identificación que mantuvo durante décadas y que posteriormente trasladó a su carrera artística.

"El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino", expresó Colón en sus redes. Foto: X @ColonOficial

En una conversación con El Litoral, el acordeonista reveló que Los Palmeras ya participaban de actividades relacionadas con Colón en 1973 y 1974. Por entonces, la hinchada encabezada por Ovidio Giusti los convocaba para tocar durante las concentraciones del plantel en un club de San Carlos. También acompañaron despedidas de futbolistas como la Chiva Di Meola y Rubén Araoz.

El músico nunca ocultó la intensidad de sus sentimientos. En aquella entrevista se definió como un hincha fanático y temperamental, capaz de sufrir cada partido como cualquier simpatizante rojinegro. Para él, Colón no era simplemente una institución deportiva: representaba sus raíces, sus recuerdos de juventud y una parte fundamental de su identidad santafesina.

El disco de Los Palmeras dedicado a Colón en 1995 y el verdadero origen de “Soy Sabalero”

En 1995, cuando Colón consiguió el ascenso a Primera División, Los Palmeras grabaron un disco dedicado al club, titulado “Fiesta descontrolada”. La decisión reflejaba el compromiso de Camino con los colores rojinegros, aunque también generó conflictos con simpatizantes de Unión de Santa Fe, el clásico rival. Según relató el propio artista, llegaron a sufrir agresiones con piedras y otros objetos durante algunas presentaciones.

"Soy Sabalero" había sido creado por Rubén “Cacho” Deicas y Oscar “Tolín” Pérez, quien era hincha de Unión. Foto: Facebook Los Palmeras

Por ese motivo, cuando apareció una nueva composición llamada “Soy Sabalero”, Camino consideró que grabar otra canción dedicada a Colón podía provocar más inconvenientes. El tema había sido creado por Rubén “Cacho” Deicas y Oscar “Tolín” Pérez, quien, curiosamente, era hincha de Unión. La solución fue modificar la letra y conservar la melodía, que terminó siendo conocida como “El Parrandero”.

Detrás de aquella grabación existía, además, una historia familiar. Camino recordó que en 1998, mientras registraban la canción en el estudio, recibió una llamada de su esposa para anunciarle que estaba embarazada de su hijo Marcos. La noticia quedó asociada para siempre a esa melodía, que años después recuperaría su identidad sabalera y se convertiría en uno de los mayores símbolos musicales de Colón.

Los Palmeras y Colón en Paraguay 2019: la noche que hizo cantar a 40.000 hinchas

El 9 de noviembre de 2019, Los Palmeras protagonizaron uno de los momentos más recordados de su trayectoria. Antes de la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle, la banda interpretó “Soy Sabalero” en el estadio La Nueva Olla, de Asunción, ante una multitud que incluía aproximadamente 40.000 simpatizantes rojinegros.

Las imágenes de los hinchas cantando emocionados, algunos hasta las lágrimas, recorrieron el mundo. Camino reconoció posteriormente que aquella presentación había sido una experiencia extraordinaria. La actuación permitió que una canción nacida de la pasión por un club santafesino alcanzara una repercusión internacional inesperada.

Sin embargo, la jornada también dejó un recuerdo amargo. Colón perdió 3 a 1 y el acordeonista sufrió intensamente el desarrollo del encuentro. En una entrevista posterior, explicó que se había enojado al escuchar las celebraciones de los simpatizantes rivales desde el palco donde presenciaba el partido. Aquella reacción, que quedó registrada en un video, mostró otra faceta de su fanatismo: detrás del artista reconocido internacionalmente seguía estando el hincha que padecía cada derrota.

La relación de Marcos Camino con Colón y el legado que dejó entre los hinchas sabaleros

La identificación entre Los Palmeras y Colón también atravesó momentos difíciles. En 2022, una fotografía de Camino junto al expresidente Germán Lerche provocó críticas de un sector de la hinchada. La controversia derivó en la decisión de la dirigencia de tapar una gigantografía de la banda ubicada en el estadio Brigadier López.

En entrevista, Marcos Camino confesó su pasión por Colón y se definió como un hincha fanático y temperamental. Foto: Facebook Los Palmeras Producciones

Aquel episodio se sumó a diferencias anteriores con dirigentes y a declaraciones del músico que habían generado malestar entre algunos simpatizantes. No obstante, esas tensiones no borraron las décadas de cercanía entre Camino y el club, ni el lugar que sus canciones habían conquistado dentro de la cultura futbolística santafesina.

Su fallecimiento volvió a poner en primer plano ese vínculo. Más allá de las polémicas, quedó el recuerdo del joven que viajaba para alentar a Colón, del acordeonista que le dedicó un disco y del artista que hizo cantar a miles de hinchas en una final continental. La música de Los Palmeras y la pasión sabalera quedaron unidas en una historia que trascendió los resultados deportivos, con “Soy Sabalero” como uno de sus legados más perdurables.