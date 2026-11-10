Dolor por la muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: el día que conoció a Messi y la timidez del 10 que sorprendió a toda la banda

Cómo fue el primer encuentro entre Marcos Camino, Los Palmeras y Lionel Messi Foto: IG @lospalmerasoficial.

Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, murió este martes 10 de noviembre de 2026, a los 76 años. Entre las historias que dejó el músico santafesino aparece su primer encuentro con Lionel Messi, ocurrido el 26 de diciembre de 2021 durante una celebración familiar en Rosario. El capitán argentino había crecido escuchando las canciones del grupo, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer personalmente a sus integrantes.

Cómo fue el primer encuentro entre Marcos Camino, Los Palmeras y Lionel Messi

La historia comenzó con un llamado de María Sol Messi, hermana del futbolista, quien se comunicó con Camino para contratar a Los Palmeras para una celebración familiar. Según recordó el acordeonista, la presentación había sido postergada por las restricciones sanitarias y finalmente se concretó en diciembre de 2021.

En una entrevista de noviembre de 2022, Camino contó que los músicos se llevaron una sorpresa al descubrir que el capitán argentino estaba especialmente ansioso por recibirlos.

El histórico artista y fundador del grupo tenía 76 años. Foto: Instagram de Los Palmeras

“¡Y no sabés cómo estaba Lionel de nervioso porque nosotros llegáramos!”, recordó el acordeonista, quien explicó que Messi conocía la música de Los Palmeras desde su infancia en Rosario.

El legendario futbolista había escuchado sus canciones durante años, pero se había mudado a España cuando todavía era un adolescente. Por ese motivo, nunca había podido encontrarse personalmente con los integrantes de la banda.

La inesperada reacción de Messi cuando conoció a Los Palmeras

El encuentro dejó varias anécdotas que los músicos recordaron posteriormente. Rubén “Cacho” Deicas relató que, cuando llegaron a la vivienda, los hicieron aguardar unos segundos mientras les avisaban que Messi estaba por aparecer.

Según su testimonio, el futbolista sentía cierta vergüenza de salir a saludarlos. Finalmente, cuando se encontraron, los integrantes de Los Palmeras descubrieron que Messi conocía las letras de sus canciones y disfrutaba de su música desde hacía años.

La música tropical argentina está de luto. Foto: Facebook Los Palmeras Producciones

Los músicos también aprovecharon el encuentro para entregarle un mate y una bombilla personalizados. En un video difundido por la banda, Camino le agradeció al futbolista la oportunidad de conocerlo y destacó su sencillez.

Messi respondió agradeciendo la presencia del grupo en la celebración. El intercambio quedó registrado en imágenes que Los Palmeras compartieron posteriormente en sus redes sociales.

La segunda fiesta de Messi con Los Palmeras y los campeones del mundo

El vínculo entre el futbolista y Los Palmeras continuó después de aquel primer encuentro. El 29 de diciembre de 2022, pocos días después de que Argentina conquistara el Mundial de Qatar, Messi volvió a contar con la banda para una celebración privada en el complejo City Center de Rosario.

La fiesta reunió a familiares, amigos y futbolistas de la Selección argentina, entre ellos Ángel Di María y Leandro Paredes. También participaron otros grupos musicales, como La Mosca y La K’onga.