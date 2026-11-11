La emotiva despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino tras casi 50 años juntos en Los Palmeras: “Un compañero de la vida”

Marcos Camino y Cacho Deicas, líderes de Los Palmeras. Foto: Prensa

La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, conmocionó a la cumbia santafesina. El músico falleció este martes 10 de noviembre, a los 76 años, y una de las despedidas más esperadas fue la de Rubén “Cacho” Deicas, su compañero de escenarios durante casi cinco décadas. Pese a su separación profesional, el cantante recordó los años de música y los proyectos compartidos.

Camino fue encontrado sin vida en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. La Justicia intervino para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, y Los Palmeras difundieron un comunicado de pesar. Deicas despidió así a quien había sido su principal socio musical.

El mensaje de Cacho Deicas tras la muerte de Marcos Camino

A través de Instagram, Deicas compartió una fotografía junto a Camino y escribió unas palabras sobre la historia que los había unido. Recordó las alegrías y las dificultades de años de giras y grabaciones. “Las hemos pasado todas”, expresó, al repasar una relación que trascendió la música.

La parte más conmovedora llegó cuando el cantante reconoció que debía despedir a alguien que había ocupado un lugar central en su vida: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”. Además, acompañó junto a su familia a los seres queridos y seguidores del músico. Recordó que buscaron llevar alegría al público, hoy convertido en tristeza. Cerró la publicación con una última frase: “Que en paz descanses, Marcos”.

Casi cinco décadas de éxitos y una separación que sacudió a Los Palmeras

Marcos Camino se incorporó al entonces Sexteto Palmeras en 1972, mientras que Deicas llegó como cantante en 1978. El acordeón de uno y la voz del otro se convirtieron en sellos de la banda. Canciones como “El Bombón Asesino”, “Olvídala” y “Soy Sabalero” popularizaron la cumbia santafesina en todo el país.

Los Palmeras. Foto X @Ricdelsur

Uno de sus momentos más emblemáticos fue la actuación en la final de la Copa Sudamericana de 2019, disputada en Asunción, con un repertorio dedicado a Colón. Sin embargo, la relación profesional se quebró en 2025, después de que un problema de salud obligara a Deicas a interrumpir temporalmente sus shows. Su posible regreso desató diferencias públicas. Deicas sostuvo que tenía el aval médico para volver, mientras que desde el entorno de Los Palmeras aseguraban que todavía no existía una fecha definida para su reincorporación.

El conflicto culminó con la salida de Deicas, quien continuó como solista, mientras Los Palmeras siguieron con otra formación. También liquidaron su sociedad comercial. Meses después, Camino admitió en una entrevista televisiva que el distanciamiento lo había afectado profundamente, evidenciando el impacto personal del conflicto.

El retiro de Marcos Camino y el legado que dejó en la cumbia

En febrero de 2026, Camino anunció que dejaría los escenarios por cuestiones de edad y salud, después de más de 50 años de trayectoria. Quería dedicarse a su familia y su hijo Marcos Camino Jr. pasó a tener un papel central en la banda. Su muerte motivó numerosas despedidas.

Más allá de las diferencias que marcaron el último tramo de su relación, la despedida de Cacho Deicas puso el foco en la historia que construyeron juntos. Sus canciones siguen formando parte del repertorio popular argentino. El mensaje del cantante resumió esa trayectoria compartida sin necesidad de volver sobre las disputas que los separaron.