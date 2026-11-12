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Se estrena The Good Daughter: la serie de 6 episodios sobre una familia marcada por una tragedia protagonizada por Meghann Fahy y Rose Bryne

La producción está basada en la novela homónima de Karin Slaughter, llega a la pantalla este jueves 12 de noviembre y se podrá ver solo en Sony One. Trata sobre la vida de las hermanas Quinn, dos mujeres atravesadas por un punzante dolor familiar.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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THE GOOD DAUGHTER -- Pictured: (l-r) Rose Byrne as Samantha, Meghann Fahy Charlotte -- (Photo by: Peacock)
Rose Byrne como Samantha y Meghann Fahy como Charlotte Quinn. (Photo by: Peacock) Foto: Peacock
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En 2017, la escritora estadounidense Karin Slaugther, responsable de éxitos literarios como Flores Cortadas (2015) y ¿Sabes quién es? (2018), publicó la novela de suspenso psicológico The Good Daughter (La buena hija) y rápidamente se convirtió en un best-seller. A casi 10 años del lanzamiento de la obra, la autora se puso al hombro nada menos que la adaptación audiovisual de esta historia. A diferencia de algunos de sus anteriores libros que también tuvieron su propia serie, en este caso, Slaugther auspició además de guionista, showrunner y productora ejecutiva.

En diálogo con Canal 26.com, Slaughter aseguró que como escritora “fue un gran desafío adaptar más de 500 páginas del libro a seis horas de un show, pero que al mismo tiempo eso le permitió advertir cuál era la esencia de su relato”.

The Good Daughter: entrevista a Karin Slaughter
Rocío Sirimarco de Canal26.com entrevista a Karin Slaughter, escritora de la novela original y creadora de la serie que estrena en Sony One. Video: Ana Palladino / Canal 26

No estuvo sola en este proceso. La serie que gira en torno a la dramática historia familiar de dos hermanas está protagonizada por las actrices Meghann Fahy -en el rol de Charlotte Quinn- y Rose Byrne, quien dio vida a Samantha Quinn y que también se desempeñó en el proyecto como productora ejecutiva.

Cuál es la historia de The Good Daughter, la nueva serie que se podrá ver Sony One

La miniserie sigue la vida de Samantha y Charlotte, dos hermanas que viven en un pequeño pueblo estadounidense llamado Pikeville, ubicado en el estado de Georgia, y que debieron atravesar una dolorosa tragedia durante su infancia.

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A más de 20 años de aquel ataque que les cambió la vida para siempre, Charlotte, ahora convertida en abogada como su padre, es nuevamente testigo de un episodio de extrema violencia en un establecimiento educativo de la ciudad.

THE GOOD DAUGHTER -- Pictured: Rose Byrne as Samantha -- (Photo by: Mark Hill/PEACOCK)
Rose Byrne también es productora ejecutiva de la serie de seis episodios y que se podrá ver solo en Sony One. Foto: Mark Hill/PEACOCK

Este hecho servirá del necesario hilo conductor de la trama y las llevará a ambas a tratar de sanar su historia familiar y a dialogar con honestidad sobre una profunda tristeza que quedó atascada en sus corazones por décadas.

The Good Daugther: por qué ver la serie con Meghann Fahy y Rose Bryne

Uno de los elementos más interesantes de la serie es la atmósfera de suspenso que se construye a lo largo de la narración. El buen trabajo de su propia escritora Karin Slaugther estuvo en dosificar de manera equilibrada qué eventos contar al principio de la temporada y cómo ir develando un misterio oculto y cada vez más tórrido de manera lenta y excesivamente detallada.

THE GOOD DAUGHTER -- Pictured: (l-r) Rose Byrne as Samantha, Meghann Fahy Charlotte -- (Photo by: Mark Hill/PEACOCK)
Las hermanas vivieron una tragedia en la infancia que se verá removida por otro episodio de violencia (Photo by: Mark Hill/PEACOCK) Foto: Mark Hill/PEACOCK

Al finalizar el primer capítulo, la serie logra que el espectador se quede con varias preguntas sobre la trama, empezando por quiénes son estas hermanas, cuáles son sus verdaderas intenciones y qué les pasó exactamente cuando eran pequeñas.

Por otra parte, la dinámica que construyen las actrices en este particular vínculo de hermandad también es otro punto a favor de la serie. Sobre cómo construyó la identidad de Samantha, Rose Bryne detalló en conferencia de prensa a Canal 26.com: “Me inspiró mucho la idea de la hermana mayor. Creo que es un rol muy particular en la vida de una persona. Yo tengo una hermana mayor y pienso en esa responsabilidad que tenés cuando sos una niña y ocupás ese lugar dentro de la familia, y todo lo que eso implica”.

Y agregó: “Suelo decir que Sam es un personaje que, en realidad, podría haber sido escrito para un hombre y no para una mujer. Tiene muchos rasgos y características que suelen asociarse con un papel protagónico masculino. Y esa fue otra de las razones por las que me interesó tanto interpretar este papel”.

Por otro lado, Meghann Fahy sostuvo que The Good Daughter no es solo una serie de suspenso o un thriller que intenta resolver un enigma, además, consigue hacer reflexionar a los espectadores sobre las dinámicas familiares y los secretos que muchas veces permanecen escondidos.

“En definitiva, fue una experiencia muy enriquecedora y positiva, pero también está cargada de tantos temas profundos que realmente te hacen reflexionar sobre vos mismo y sobre las personas que querés. Espero que también lleve al público a hacerse esas mismas preguntas”, manifestó.

Brendan Gleeson, otra clave en el elenco de The Good Daugther

La serie que se podrá ver en Sony One no explora únicamente el lazo entre las hermanas Quinn, también introduce un tercer personaje en esta familia: el padre de ambas llamado Rusty e interpretado por el actor irlandés Brendan Gleeson.

THE GOOD DAUGHTER -- Pictured: Brendan Gleeson as Rusty -- (Photo by: /Peacock)
El actor irlandés Brendan Gleeson interpreta al padre de las hermanas Quinn, un abogado defensor con mala fama en el pueblo. (Photo by: /Peacock) Foto: Peacock

Se trata de un abogado defensor con muy mala fama en el pueblo. Los vecinos parecen tenerle poca estima porque se ha ganado la vida defendiendo a delincuentes o a personas marginadas y excluidas de la sociedad. Si bien su personaje está lleno de contracciones, a su vez, será clave para entender la vínculo entre las hermanas y las diferentes formas que ellas tienen para relacionarse con él.

Además de Gleeson, Fahy y Byrne, el elenco se completa con las actuaciones de Olivia Williams, Harper Steele, Michael Dorman, Audrey Grace Marshall y Drew Cheek.

¿Cuándo se estrena The Good Daugther en Sony One?

La producción estará disponible en la plataforma Sony One a partir de este jueves 12 de noviembre. Por el momento, se trata de una miniserie limitada con una sola temporada de seis episodios y no está confirmada una segunda entrega.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

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