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En 1983, Robert De Niro protagonizó una comedia negra que fue un fracaso de taquilla y hoy es considerada una obra maestra dirigida por Martin Scorsese

Estrenada en febrero de 1983, el filme solo recaudó poco más de 2 millones de dólares, es decir, un 13,35% de su presupuesto. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una de las cintas más valoradas del Scorsese y De Niro. Se trató de la cuarta colaboración del actor y el cineasta.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El fracaso absoluto de "El Rey de la Comedia", la película de Robert De Niro estrenada en 1983.
El fracaso absoluto de "El Rey de la Comedia", la película de Robert De Niro estrenada en 1983. Foto: IMDb
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Mucho antes que Leonardo Di Caprio, Robert Niro fue el actor fetiche de Martin Scorsese. Juntos lograron una dupla intérprete-director de las más valoradas del siglo XX con éxitos como Calles Salvajes (1973), Taxi Driver (1976), Toro Salvaje (1980) -que le valió a De Niro su primer Oscar como “Mejor Actor”- Goodfellas (1990) y la lista podría continuar: en total fueron 11 largometrajes en los que trabajaron ambos. Una de esas películas fue El Rey de la Comedia (1982), solo que pese a lo que muchos esperaban -incluso el propio actor y cineasta- al momento de su estreno fue auténtico fracaso de taquilla.

Con guion de Paul D. Zimmerman, el filme se estrenó en Estados Unidos el 18 de febrero de 1983. Tanto Scorsese como De Niro estaban confiados: querían repetir el fenómeno de sus anteriores colaboraciones que los habían catapultado a la fama a los dos. Pero, a diferencia de lo que proponía Taxi Driver, película de drama psicológico en la que De Niro se ponía en la piel de un veterano de la guerra de Vietnam devenido en taxista que recorría las calles de una Nueva York de los 70, El Rey de la Comedia se enlistaba en un género poco explorado por el cineasta hasta el momento: la comedia negra y la sátira.

No obstante, al momento de su estreno, el experimento les salió muy mal. Según Box Office Mojo, la película requirió de un presupuesto estimado de 19 millones de dólares y solo recaudó un total de 2.537.866 de dólares (a nivel mundial). Esto significa que la película recaudó aproximadamente el 13,35 % de su presupuesto.

El rey de la comedia: el fracaso absoluto de Robert De Niro que se convirtió en una película de culto
El Rey de la Comedia es la cuarta colaboración de Robert De Niro y Martin Scorsese. Foto: IMDb

El Rey de la Comedia, un fracaso que se convirtió en un filme de culto

Si bien fue un golpe duro para el actor y el cineasta estadounidense, eso no impidió que siguieran colaborando. Además, el tiempo les dio la razón. Como suele suceder con muchas cintas en la historia del cine que al momento de su lanzamiento no fueron valoradas por el público, con el correr de los años, esta pieza se convirtió en esa película de culto que todos desean ver.

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Actualmente, quien sostiene ser fanático de la filmografía de Martin Scorsese y de Robert De Niro, no puede decir que no vio El Rey de la Comedia. Sin dudas, es un filme de visión obligatoria para entrar en el mundo y la estética cinematográfica que ha sabido construir Scorsese a lo largo de su trayectoria.

De qué trata El Rey de la Comedia, la película de Martin Scorsese protagonizada por Robert De Niro

El Rey de la Comedia gira en torno a Rupert Pupkin (De Niro), un hombre de unos 40 años que persigue su sueño de convertirse en un humorista famoso. Pupkin considera que tiene un talento innato para hacer reír a las personas y quiere ser el próximo Jerry Langford (Jerry Lewis), un conductor de televisión de los más exitosos por aquella época.

El rey de la comedia: el fracaso absoluto de Robert De Niro que se convirtió en una película de culto
De Niro interpreta a Rupert Pupkin, un hombre que quiere convertirse en un comediante famoso y para ello premedita un plan criminal. Foto: IMDb

Empeñado en acercarse a él y pedirle de participar en su programa, Pupkin se encuentra con el presentador y le habla de su admiración y de sus intenciones de incorporarse a su equipo. Sin embargo, Langford lo rechaza casi de inmediato. Lejos de darse por vencido, el hombre empieza a obsesionarse con el conductor hasta el punto de premeditar su secuestro con la ayuda de una joven llamada Masha. El objetivo de Rubert es aparecer en el show a cambio de la liberación de Langford.

La película explora esa delgada línea entre la fantasía y la realidad que ronda al mundo de los famosos teñida de una profunda obsesión y una pregunta potente: ¿qué estamos dispuestos a hacer por aquello que queremos incluso si eso requiere sobrepasar nuestros propios límites?

¿Dónde ver El Rey de la Comedia con Robert De Niro?

Actualmente, la película de Martin Scorsese solo está disponible para ver en España en el servicio de streaming Rakuten TV y JustWatch Free.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

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