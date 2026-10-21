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Betis vs. Feyenoord EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Betis y Feyenoord por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Escudos de Betis vs Feyenoord
Betis vs Feyenoord por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Betis y Feyenoord por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Betis vs Feyenoord por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

14´ Tarjeta amarilla para Feyenoord

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Mika Mármol.

9´ ¡Betis se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Antony fue bloqueado por Tjark Ernst.

5´ ¡Betis se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Abde Ezzalzouli fue bloqueado por Tjark Ernst.

1´ Saque de arco para Feyenoord

Desde el fondo la pone en juego Tjark Ernst.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio de La Cartuja, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Betis y Feyenoord por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Simone Sozza.

Formación confirmada de Betis

Titulares

  • (1) Álvaro Valles
  • (5) Marc Bartra
  • (2) Héctor Bellerín
  • (4) Natan
  • (11) Fran García
  • (22) Isco
  • (7) Antony
  • (10) Abde Ezzalzouli
  • (8) Pablo Fornals
  • (21) Marc Roca
  • (19) Troy Parrott

Suplentes

  • (13) Diego Conde
  • (16) Valentín Gómez
  • (3) Diego Llorente
  • (12) Ángel Ortiz
  • (6) Facundo Bernal
  • (25) Dani Ceballos
  • (18) Nelson Deossa
  • (15) Álvaro Fidalgo
  • (20) Giovani Lo Celso
  • (17) Rodrigo Riquelme
  • (24) Aitor Ruibal
  • (27) José Antonio Morante

Entrenador: Manuel Pellegrini

Formación confirmada de Feyenoord

Titulares

  • (1) Tjark Ernst
  • (16) Javi López
  • (35) Mika Mármol
  • (26) Givairo Read
  • (6) Jeremiah St.Juste
  • (28) Oussama Targhalline
  • (34) Charles Vanhoutte
  • (8) Gjivai Zechiel
  • (19) Ignacio Ferri
  • (23) Anis Hadj Moussa
  • (10) Luciano Valente

Suplentes

  • (39) Liam Bossin
  • (33) Florian Kastenmeier
  • (20) Mats Deijl
  • (24) Thijs Kraaijeveld
  • (4) Tsuyoshi Watanabe
  • (32) Tijme Wessels
  • (11) Gonçalo Borges
  • (14) Sem Steijn
  • (22) Tobias van den Elshout
  • (27) Gaoussou Diarra
  • (57) Jerayno Schaken

Entrenador: N/D

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Betis y Feyenoord?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 4 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Betis vs. Feyenoord por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Betis recibe a Feyenoord en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

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