Betis vs. Feyenoord EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Betis vs Feyenoord por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo
14´ Tarjeta amarilla para Feyenoord
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Mika Mármol.
9´ ¡Betis se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Antony fue bloqueado por Tjark Ernst.
5´ ¡Betis se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Abde Ezzalzouli fue bloqueado por Tjark Ernst.
1´ Saque de arco para Feyenoord
Desde el fondo la pone en juego Tjark Ernst.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio de La Cartuja, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Betis y Feyenoord por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Simone Sozza.
Formación confirmada de Betis
Titulares
- (1) Álvaro Valles
- (5) Marc Bartra
- (2) Héctor Bellerín
- (4) Natan
- (11) Fran García
- (22) Isco
- (7) Antony
- (10) Abde Ezzalzouli
- (8) Pablo Fornals
- (21) Marc Roca
- (19) Troy Parrott
Suplentes
- (13) Diego Conde
- (16) Valentín Gómez
- (3) Diego Llorente
- (12) Ángel Ortiz
- (6) Facundo Bernal
- (25) Dani Ceballos
- (18) Nelson Deossa
- (15) Álvaro Fidalgo
- (20) Giovani Lo Celso
- (17) Rodrigo Riquelme
- (24) Aitor Ruibal
- (27) José Antonio Morante
Entrenador: Manuel Pellegrini
Formación confirmada de Feyenoord
Titulares
- (1) Tjark Ernst
- (16) Javi López
- (35) Mika Mármol
- (26) Givairo Read
- (6) Jeremiah St.Juste
- (28) Oussama Targhalline
- (34) Charles Vanhoutte
- (8) Gjivai Zechiel
- (19) Ignacio Ferri
- (23) Anis Hadj Moussa
- (10) Luciano Valente
Suplentes
- (39) Liam Bossin
- (33) Florian Kastenmeier
- (20) Mats Deijl
- (24) Thijs Kraaijeveld
- (4) Tsuyoshi Watanabe
- (32) Tijme Wessels
- (11) Gonçalo Borges
- (14) Sem Steijn
- (22) Tobias van den Elshout
- (27) Gaoussou Diarra
- (57) Jerayno Schaken
Entrenador: N/D
Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.
¿Quién transmite el partido de Betis y Feyenoord?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 4 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Betis vs. Feyenoord por la Champions League 2026-2027.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Betis recibe a Feyenoord en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Betis vs. Feyenoord:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Betis y Feyenoord por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.