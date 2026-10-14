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Betis vs. Porto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Champions League 2026-2027

Sigue en directo el partido entre Betis y Porto por la Champions League 2026-2027: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada de Betis vs Porto por la Champions League.
Betis vs Porto por la Champions League. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Betis y Porto por Champions League 2026-2027. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Betis vs Porto por la Champions League 2026-2027: Minuto a minuto en vivo

39´ Gooool de Porto

Martim Fernandes marca para Porto.

33´ ¡Betis se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marc Roca fue bloqueado por Diogo Costa.

31´ ¡Betis se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fran García fue bloqueado por Diogo Costa.

28´ Saque de arco para Porto

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

27´ ¡Tiro desviado de Betis!

Disparo de Antony y el remate se va afuera.

27´ Saque de arco para Porto

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

26´ ¡Tiro desviado de Betis!

Disparo de Nelson Deossa y el remate se va afuera.

25´ Saque de arco para Betis

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Valles.

23´ Saque de arco para Porto

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

23´ ¡Tiro desviado de Betis!

Disparo de Abde Ezzalzouli y el remate se va afuera.

21´ Saque de arco para Porto

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

20´ ¡Tiro desviado de Betis!

Disparo de Abde Ezzalzouli y el remate se va afuera.

20´ Córner para Betis

Ejecuta el tiro de esquina Francisco Román Alarcón Suárez.

14´ ¡Betis se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ángel Ortiz fue bloqueado por Diogo Costa.

10´ ¡Porto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de André Silva fue bloqueado por Natan Bernardo de Souza.

10´ Córner para Betis

Ejecuta el tiro de esquina Francisco Román Alarcón Suárez.

9´ Saque de arco para Porto

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

9´ ¡Tiro desviado de Betis!

Disparo de Antony y el remate se va afuera.

8´ Tiro en el palo de Porto

¡Estuvo a centímetros! El disparo de André Silva pega en el palo.

5´ ¡Porto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de André Silva fue bloqueado por Marc Bartra.

4´ Saque de arco para Porto

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

4´ ¡Tiro desviado de Betis!

Disparo de Abde Ezzalzouli y el remate se va afuera.

2´ Saque de arco para Porto

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

2´ ¡Tiro desviado de Betis!

Disparo de Marc Roca y el remate se va afuera.

1´ Córner para Betis

Ejecuta el tiro de esquina Francisco Román Alarcón Suárez.

1´ ¡Betis se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Abde Ezzalzouli fue bloqueado por Diogo Costa.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Benito Villamarín, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Betis y Porto por la Champions League 2026-2027 será arbitrado por Clément Turpin.

Formación confirmada de Betis

Titulares

  • (1) Álvaro Valles
  • (5) Marc Bartra
  • (4) Natan
  • (11) Fran García
  • (12) Ángel Ortiz
  • (22) Isco
  • (18) Nelson Deossa
  • (21) Marc Roca
  • (7) Antony
  • (10) Abde Ezzalzouli
  • (19) Troy Parrott

Suplentes

  • (13) Diego Conde
  • (2) Héctor Bellerín
  • (16) Valentín Gómez
  • (3) Diego Llorente
  • (6) Facundo Bernal
  • (25) Dani Ceballos
  • (15) Álvaro Fidalgo
  • (8) Pablo Fornals
  • (20) Giovani Lo Celso
  • (17) Rodrigo Riquelme
  • (9) Juan Hernández
  • (27) José Antonio Morante

Entrenador: Manuel Pellegrini

Formación confirmada de Porto

Titulares

  • (99) Diogo Costa
  • (4) Jakub Kiwior
  • (13) Pablo Rosario
  • (74) Francisco Moura
  • (52) Martim Fernandes
  • (8) Victor Froholdt
  • (22) Alan Varela
  • (10) Gabriel Veiga
  • (11) Pepê
  • (17) Borja Sainz
  • (19) André Silva

Suplentes

  • (14) Cláudio Ramos
  • (33) Souza
  • (64) Luis Gomes
  • (20) Alberto Costa
  • (18) Nehuén Pérez
  • (12) Zaidu Sanusi
  • (42) Seko Fofana
  • (16) Hwang Inbeom
  • (92) João Teixeira
  • (9) Samu Aghehowa
  • (29) Santiago Giménez
  • (77) Oskar Pietuszewski

Entrenador: Francesco Farioli

Así va la tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027.

¿Quién transmite el partido de Betis y Porto?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Betis vs. Porto por la Champions League 2026-2027.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Betis recibe a Porto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

BetisPortoChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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