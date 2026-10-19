Porto vs. PSV: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Porto vs PSV por la Champions League. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Porto y PSV por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Estádio do Dragão de Porto. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Porto vs. PSV, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Martes, 20/10/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estádio do Dragão, ubicado en Porto.

¿Por dónde ver en vivo Porto vs. PSV, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Porto y PSV se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.