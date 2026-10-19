comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Porto vs. PSV: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Porto y PSV por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada con los escudos de Porto vs PSV
Porto vs PSV por la Champions League. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Porto y PSV por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Estádio do Dragão de Porto. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Porto vs. PSV, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Martes, 20/10/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estádio do Dragão, ubicado en Porto.

¿Por dónde ver en vivo Porto vs. PSV, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Porto y PSV se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Porto vs. PSV, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

PortoPSVChampions LeagueFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. River se hizo fuerte en Córdoba:goleó 3 a 0 a Belgrano y volvió a meterse en zona de playoffs

    River se hizo fuerte en Córdoba: goleó 3 a 0 a Belgrano y volvió a meterse en zona de playoffs
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos nacionales

Javier Milei le tomó juramento a Federico Sturzenegger. Foto: Presidencia

En plena tensión por Malvinas, el Gobierno impuso el secreto militar sobre la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

Juan Carlos Maqueda en La Mirada, con Javier García:analizó la crisis de confianza en la Justicia y cuestionó los ataques de Milei a la prensa

Diputados:los proyectos clave que el Gobierno buscará aprobar en una sesión decisiva

Economía

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 676, un nuevo máximo en lo que va del año

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 676, un nuevo máximo en lo que va del año

Plazo Fijo:cuánto gano por invertir 1 millón de pesos a 30 días de octubre a noviembre en los principales bancos de Argentina

Rebotan las acciones en Wall Street, cae el petróleo y el riesgo país argentino alcanza su nivel más alto de octubre

Día de la Madre 2026:las ventas volvieron a caer y un dato revela qué regalos eligieron los argentinos

Internacionales

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás

Crisis en España:profesores de escuela primaria y secundaria cortaron una autopista en Madrid en reclamo de mejoras laborales y educativas

El papa León XIV retomará las audiencias generales mientras continúa su recuperación tras la operación

Video:manifestantes incendiaron la Corte Suprema de Albania en medio de múltiples protestas, caos, destrozos y pedido de renuncia al primer mandatario