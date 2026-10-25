Independiente vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Independiente vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
36´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Santiago Mele.
36´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leonel Flores y el remate se va afuera.
35´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Sebastián Valdez.
33´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
33´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Santiago Montiel y el remate se va afuera.
30´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
29´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Maximiliano Meza y el remate se va afuera.
26´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Mateo Pérez Curci y el remate se va afuera.
23´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Juan Arrayago.
23´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.
21´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
21´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Santiago Arias.
20´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
20´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Santiago Arias y el remate se va afuera.
19´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Di Lollo.
18´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Valdez fue bloqueado por Lautaro Di Lollo.
18´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Josías Palais.
17´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
16´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Maximiliano Meza y el remate se va afuera.
14´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Santiago Mele.
12´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
6´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Santiago Mele.
6´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leonel Flores y el remate se va afuera.
3´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
3´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Maximiliano Meza y el remate se va afuera.
1´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
0´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Nahuel Banegas y el remate se va afuera.
0´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Leandro Paredes.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Libertadores de América, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.
Formación confirmada de Independiente
Titulares
- (77) Santiago Mele
- (4) Santiago Arias
- (35) Juan Arrayago
- (5) Nahuel Banegas
- (36) Sebastián Valdez
- (23) Iván Marcone
- (8) Maximiliano Meza
- (16) Mateo Pérez Curci
- (6) Chimy Ávila
- (7) Santiago Montiel
- (24) Josías Palais
Suplentes
Entrenador: Jádson Viera
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (27) Malcom Braida
- (2) Lautaro Di Lollo
- (42) Facundo Herrera
- (17) Leandro Lozano
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (5) Leandro Paredes
- (19) Leonel Flores
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (20) Alan Velasco
Suplentes
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente y Boca Juniors?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.