Rosario Central 2 - 0 Huracán: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Partido finalizado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario: Rosario Central 2 - 0 Huracán.
Rosario Central vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Rosario Central y Huracán por Torneo Clausura 2026.
91´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Pussetto fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
87´ Córner para Huracán
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Waller.
86´ Córner para Huracán
Ejecuta el tiro de esquina Bruno Barticciotto.
85´ Cambio en Rosario Central
Entra Facundo Mallo y sale Ángel Di María.
85´ Cambio en Huracán
Entra Thaiel Peralta y sale Rodrigo Fernández Cedrés.
85´ Cambio en Huracán
Entra Bruno Barticciotto y sale Jordy Caicedo.
84´ Gooool de Rosario Central
Ángel Di María marca para Rosario Central con asistencia de Franco Ibarra.
83´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Hernán Galíndez.
83´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Giovanni Cantizano fue bloqueado por Hernán Galíndez.
81´ Cambio en Rosario Central
Entra Marco Ruben y sale Enzo Copetti.
81´ Cambio en Rosario Central
Entra Julián Fernández y sale Jaminton Campaz.
80´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
77´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
77´ Cambio en Rosario Central
Entra Giovanni Cantizano y sale Alan Rodríguez.
76´ Cambio en Rosario Central
Entra Juan Giménez y sale Emanuel Coronel.
76´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Alan Rodríguez y el remate se va afuera.
76´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
75´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Jordy Caicedo.
74´ Tarjeta amarilla para Huracán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rodrigo Fernández Cedrés.
74´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Pussetto fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
72´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Ibarra.
69´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Agustín Sández y el remate se va afuera.
70´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
71´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
71´ ¡Tiro desviado de Huracán!
Disparo de Facundo Waller y el remate se va afuera.
71´ Córner para Huracán
Ejecuta el tiro de esquina Leonardo Gil.
69´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Ibarra fue bloqueado por .
64´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
64´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.
63´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
62´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Enzo Copetti.
61´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
59´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
59´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Jaminton Campaz y el remate se va afuera.
57´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
57´ Cambio en Huracán
Entra Ignacio Pussetto y sale Juan Francisco Bisanz.
56´ Cambio en Huracán
Entra Leonardo Gil y sale Emmanuel Ojeda.
56´ ¡Tiro desviado de Huracán!
Disparo de Rodrigo Fernández Cedrés y el remate se va afuera.
54´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Emmanuel Ojeda.
53´ Córner para Huracán
Ejecuta el tiro de esquina Oscar Cortés.
53´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Oscar Cortés fue bloqueado por Agustín Sández.
48´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Oscar Cortés fue bloqueado por Agustín Sández.
46´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
46´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
46´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
46´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Fabio Pereyra.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Gigante de Arroyito!
46´ Tarjeta amarilla para Huracán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Diego Martínez.
46´ Tarjeta amarilla para Huracán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fabrizio Martínez.
0´ Tarjeta amarilla para Huracán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jordy Caicedo.
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Gigante de Arroyito! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ Roja directa para Rosario Central
¡A las duchas! El jugador de Rosario Central Jorge Almirón es expulsado del partido.
46´ Tarjeta amarilla para Huracán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Diego Martínez.
42´ Fuera de juego en Huracán
Posición adelantada de Jordy Caicedo.
42´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Blondel fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
41´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
40´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Jaminton Campaz y el remate se va afuera.
39´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
38´ ¡Tiro desviado de Huracán!
Disparo de Jordy Caicedo y el remate se va afuera.
36´ Cambio en Huracán
Entra Leandro Lescano y sale César Ibáñez.
35´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
33´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Sández fue bloqueado por Hernán Galíndez.
30´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Emmanuel Ojeda.
29´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
28´ Córner para Huracán
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Waller.
25´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
25´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Vicente Pizarro y el remate se va afuera.
19´ Goool de Rosario Central
¡Testazo letal! Emanuel Coronel anota para Rosario Central tras conectar un cabezazo.
16´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de César Ibáñez fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
14´ ¡Huracán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Blondel fue bloqueado por Franco Ibarra.
12´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Hernán Galíndez.
10´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
5´ Córner para Huracán
Ejecuta el tiro de esquina César Ibáñez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Rosario Central y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Huracán?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Rosario Central vs. Huracán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rosario Central y Huracán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.