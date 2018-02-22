Estos son los argentinos más influyentes para los jóvenes, según YouTube

Se les consultó a jóvenes argentinos entre 14 y 21 años cuáles son las 10 personalidades más influyentes del mundo del espectáculo. Con esos datos, Youtube elaboró un ranking sobre los “influencers”. ¿ Quién lidera el ranking?.

Guillermo Francella

El consumo de entretenimiento cambió radicalmente durante los últimos años. En Argentina, 7 de cada 10 internautas ven YouTube todos los días . A su vez, 1 de cada 2 argentinos mira la TV y accede al mismo tiempo a contenidos online, dividiendo su atención entre ambas pantallas . En este sentido, Internet no sólo generó nuevos modos de visualización y acceso a la información sino que también creó una nueva comunidad de influenciadores. Hoy las celebridades están por todos lados, viven en múltiples plataformas y nos acompañan en nuestros dispositivos móviles adonde vayamos.

Según un estudio realizado en 2017 por la agencia Provokers para Google Argentina, las estrellas de YouTube son los nuevos influenciadores de los jóvenes del país. El relevamiento señala que para el segmento de 14 a 21 años, seis de las 10 celebridades más influyentes son creadores de contenido online, que surgieron en la plataforma​.

Pero, ¿qué significa que una personalidad sea catalogada como influyente? Para los encuestados, quiere decir que la persona reúne una serie de atributos clave entre los cuales los más valorados son:

● que sus acciones impacten positivamente en la sociedad

● que tenga pasión y sea bueno en lo que hace

● que sea humilde.

Estas características, sumadas a otras como por ejemplo que sea un ejemplo para los demás, que sea amable y respetuoso con sus fans, y que sea solidario, incrementan el grado de influencia de las personalidades famosas.

Y ¿cuál fue el resultado?¿Qué está cambiando? ​Desde estrellas consagradas como Guillermo Francella y Marcelo Tinelli, pasando por jóvenes artistas como Nicolás Vázquez y Lali Espósito, hasta YouTubers con fama internacional como Germán Garmendia y El Rubius y el argentino Mariano Bondar, los ídolos de hoy tienen un origen variado y perfiles que apelan a todas las edades.

En este sentido, los YouTubers comparten el ranking con celebridades de los medios más tradicionales, ocupando hasta 6 de los 10 primeros puestos en la audiencia entre 14 y 21 años.

Los creadores de YouTube son altamente valorados por los usuarios de 14 a 21 años, quienes los perciben como cercanos y reales. De hecho, 55% de los encuestados considera que las personalidades de Internet son más cercana​s porque son más auténticas y pueden ver su vida real. Todo esto redunda en un mayor grado de influencia y confianza en estas personalidades, evidenciando que al momento de recomendar productos o marcas, 73% le cree más a una personalidad de Internet que a una de medios tradicionales.

Además, para los jóvenes de 14 a 21 años, los creadores de contenido son más influyentes en lo referente a las páginas web que visitan, la música que escuchan y las personalidades a las que siguen.

Ranking de las 10 personalidades más influyentes 2017 (segmento de 14 a 21 años):

1. Guillermo Francella

Guillermo Francella

2. Nicolás Vázquez

Nico Vázquez

3. Hola Soy Germán

4. Mariano Bondar

5. Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli - Vuelta

6. Lali Espósito

Lali Espósito

7. Dosogas

8. El Rubius

9. Bajo Ningún Término

10. Lucas Castel

La lista sigue:

11. Luisana Lopilato

12. DrossRotzank

13. Guido Kaczka

14. Susana Giménez

15. Ricardo Darín

16. Pampita

17. Dalasreview

18. BeluLucius

19. 8cho

20. Wismichu

Atributos valorados (en orden de prioridad)

1. Sus acciones impactan positivamente en la sociedad

2. Tiene pasión y es bueno en lo que hace

3. Es humilde

4. Es un ejemplo e inspira a los demás,

5. Es amable y respetuoso con sus fans

6. Es solidario

7. Es inteligente, sabe de lo que habla

8. Es original

9. Es divertido

10. Es una persona honesta

11. Es buena persona

12. Es creativa

13. Es agradable

14. Me gusta lo que dice y hace

15. Es atractiva, simpática, carismática

16. Es admirado por lo que hace

17. Habla de cosas importantes para mi

18. Tiene talentos especiales, únicos

19. Tienen seguidores

20. Es una persona que siento cercana a mi