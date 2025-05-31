Cuánto sale la docena de empanadas en el “El Ferroviario”, la parrilla favorita de todos

El restaurante es conocido por sus porciones abundantes, platos típicos y ambiente familiar, con mozos de toda la vida y una clientela fiel que lo elige desde hace décadas.

Empanadas en El Ferroviario. Foto: web oficial

En cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires hay una parrilla que resulta ser una parada obligada. Entre las miles de opciones, sobresale El Ferroviario, un bodegón tradicional ubicado en el barrio de Liniers. El restaurante es conocido por sus porciones abundantes, platos típicos y ambiente familiar, con mozos de toda la vida y una clientela fiel que lo elige desde hace décadas.

Las largas filas los fines de semana o grupos de familias enteras celebrando cumpleaños, son de las postales más conocidas. Aunque no se especializa en empanadas, el local ofrece una versión clásica frita, bien jugosa, con carne cortada a cuchillo y masa casera.

¿Cuánto sale una docena de empanadas?

En la carta disponible en la web del bodegón El Ferroviario, el precio de una docena de empanadas es de $27.600 ($2.300 cada una).

Empanadas en El Ferroviario. Foto: web oficial

Empanadas en El Ferroviario. Foto: web oficial

¿Qué ofrece la carta?

La carta de El Ferroviario ofrece una extensa variedad de carnes asadas. Entre los destacados se encuentran el asado de tira, bife de chorizo, entraña, pechito de cerdo, y mucho más.

El menú también incluye provoletas, papas fritas, y una selección de ensaladas frescas que complementan perfectamente los platos de carne. Ideal para ir en grupo, las porciones permiten compartir y disfrutar de una comida rendidora.

Parrilla en Liniers. Foto: Instagram @elferroviariook

Parrilla en Liniers. Foto: Instagram @elferroviariook

El Ferroviario comenzó en 2006 como el buffet del Club de Personal Jerárquico del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento, ofreciendo meriendas y comidas simples para sus socios y vecinos.

Con el tiempo, la demanda creció y el menú fue ampliándose. Ahora, además de carnes, el restaurante sirve pastas caseras, picadas, milanesas gigantes con papas, y una selección de postres que incluye flan mixto, volcán de chocolate y mousse de frutillas.