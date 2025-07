Opens in new window

No solamente en verano: por qué es importante usar lentes de sol incluso durante una ola de frío

Aunque muchas veces pensamos que es solamente un accesorio, se trata de una herramienta clave para cuidar la vista.

Lentes de sol para el invierno Foto: Pinterest

Usar lentes de sol suele ser mucho más común en verano que en invierno, naturalmente porque solemos estar más expuestos a los rayos UV cuando nos vamos de vacaciones o incluso en la calle. Lo cierto es que este accesorio debe usarse durante cualquier época del año, ya que es crucial para proteger nuestros ojos.

Y si bien quedan cancheros y ayudan a completar el look, también es cierto que no cualquier lente de sol es apto para cuidar la visión, ya que algunos están hechos de plástico y no cumplen la función de proteger el ojo. En este sentido, es importante elegir unos que no solamente sepan expresar la personalidad, sino que, además, sean saludables.

Lentes de sol para el invierno Foto: Pinterest

A la hora de comprar este útil accesorio, se debe tener en cuenta la protección 100% UV y la posibilidad de contar con cristales polarizados, ya que ambas cosas garantizan una experiencia visual más segura y confortable.

Los anteojos con protección son fundamentales durante todo el año, incluso en días nublados o en las estaciones frías, como el otoño y el invierno, ya que la radiación solar atraviesa las nubes y puede generar un daño acumulativo en la vista, atrayendo consecuencias a largo plazo.

Looks con lentes de sol para brillar en el invierno

Las gafas de sol durante el invierno, se convierten en un accesorio clave para elevar cualquier outfit, proteger los ojos del resplandor del sol en días fríos y añadir un toque de estilo sofisticado.

Minimalismo alpino con un toque retro

En pleno auge del quiet luxury, este look apuesta por la sofisticación sin esfuerzo. El conjunto arranca con un abrigo largo de lana en color crudo, combinado con un jersey de cashmere gris perla y pantalones sastre en corte recto.

Lentes de sol para el invierno Foto: Pinterest

Las botas altas de cuero marrón oscuro aportan un aire ecuestre discreto, mientras que las gafas de sol cat-eye en acetato marrón translúcido, con lentes en tono ámbar claro, añaden un guiño retro que contrasta con la pureza del conjunto.

El secreto del look está en los detalles: una bufanda oversize tejida a mano, guantes de napa y un moño bajo desenfadado completan este outfit perfecto para recorrer una ciudad nevada sin perder el estilo.

Estética urbana con actitud deportiva

Este look urbano se construye a partir de capas: una parka oversize negra con forro técnico, sobre una remera de algodón con cuello alto y pantalones cargo en tono verde oliva. Zapatillas chunky, gorro de lana beanie y una mochila funcional completan el conjunto.

Lentes de sol para el invierno Foto: Pinterest

El elemento estrella son las gafas de sol estilo shield, de inspiración futurista, con lentes espejadas en azul hielo. Este modelo no solo protege de los reflejos invernales, sino que da carácter al look con una vibra decididamente streetwear. Ideal para quienes buscan comodidad, funcionalidad y una declaración de estilo sin palabras.