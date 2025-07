Opens in new window

Se despiden los labiales mate: la nueva tendencia para el invierno 2025 con más brillo y color

La escena beauty se llenó de productos que dejan un acabado jugoso que realza las facciones de la cara y les da volumen a los labios.

La nueva moda es utilizar gloss. Foto: Pinterest

El maquillaje dio un giro importante esta temporada 2025, dejando atrás los clásicos labiales mate que dominaron la escena beauty durante años. Se trataba de un must para todos los días que no fallaba, ya que, muchas veces, su color nude se mimetizaba con la naturalidad de la piel, dando como resultado un maquillaje natural estilo “make up no make up”.

Ahora, el acabado con más volumen, con el gloss como gran protagonista, regresa con fuerza en una versión renovada que combina estilo y cuidado, conquistando pasarelas y alfombras rojas. Pero no solamente se ve en el mundo de la alta costura, sino que también miles de marcas sacaron su propia versión para hacerse viral en las redes sociales.

Moda, labial, maquillaje Foto: Pinterest

Definitivamente, el minimalismo en los labios quedó atrás. Este 2025, el brillo es el nuevo must. Marcas como Chanel, Fendi y Valentino han llevado esta tendencia a sus desfiles, mientras que iconos como Hailey Bieber, Dua Lipa y Gigi Hadid la han hecho suya. Este estilo también llegó a la Argentina con artistas como Emilia, Tini Stoessel, Lali y María Becerra, quienes lucen desde tonos naturales hasta un rojo carmín bien fuerte.

El gloss de hoy no es el de los 2000. Las nuevas fórmulas, ligeras y no pegajosas, incorporan ingredientes como ácido hialurónico, manteca de karité y aceites botánicos, que hidratan y cuidan los labios.

Moda, labial, maquillaje Foto: Pinterest

Este acabado no solo aporta un toque elegante, sino que también crea un efecto visual de mayor volumen, ideal para un look fresco y luminoso sin necesidad de retoques invasivos.

¿Por qué deberías incorporar un gloss a tu rutina de maquillaje?

Es versátil y adaptable. El gloss se integra a cualquier estilo: desde un nude con acabado natural hasta un look sofisticado con delineador de labios. Para aplicarlo, los expertos sugieren empezar desde el centro de los labios hacia las comisuras, evitando excesos.

Moda, labial, maquillaje Foto: Pinterest

Quienes buscan sutileza pueden optar por bálsamos brillantes o tintes glossy, perfectos para un resultado discreto pero impactante.

Este regreso del efecto vinilo refleja un cambio en el maquillaje actual: menos rigidez, más vitalidad. Los labios jugosos, junto a una piel radiante, marcan la pauta de una belleza expresiva y saludable que promete seguir brillando.