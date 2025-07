Opens in new window

Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 23 de julio de 2025

Clima en Jujuy esta mañana

Hoy en Jujuy, el día comienza con un clima parcialmente nublado. Las temperaturas durante esta mañana oscilarán entre los 4.2°C y los 18.4°C, brindando un ambiente fresco para iniciar el día. La humedad se mantendrá en un nivel relativamente alto, alcanzando un 85%. Se espera que los vientos corran a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que podría traer una brisa moderada en momentos determinados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el clima continuará con condiciones parcialmente nubladas. Las temperaturas no variarán significativamente, y se espera que se mantengan cercanas al rango experimentado durante la mañana. Como consecuencia, no se prevén cambios drásticos durante el transcurso del día en términos de temperatura. El viento tendrá picos máximos de hasta 13 km/h hacia el anochecer, lo que no debería representar mayores inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 23 de julio de 2025

Hoy, el sol en Jujuy hará su aparición a las 08:01 y se retirará a las 18:41, ofreciendo así un renovado amanecer neutro con un atardecer casi a las 7 de la tarde.