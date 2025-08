Opens in new window

Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 2 de agosto de 2025

Clima hoy

Hoy en La Pampa, el clima nos sorprenderá con temperaturas agradables y un cielo mayormente nuboso. La jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 7.1°C, mientras que la sensación térmica podría ser un poco más fresca. A medida que el día avance, podríamos experimentar una leve variación en la nubosidad, pero sin pronósticos de lluvia. La humedad será notable, generalmente elevada, creando una atmósfera pesada en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, las máximas podrían alcanzar los 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque no se esperan precipitaciones importantes para el día de hoy. Los vientos moderados de hasta 14 km/h ofrecerán un refresco a lo largo del día. Hacia la noche, el cielo estará aún algo nublado y las temperaturas descenderán ligeramente. No obstante, no será necesario preocuparse por lluvias al cierre del día.