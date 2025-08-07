Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima actual

Hoy en Buenos Aires tendremos un clima con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de hasta 21 km/h, proporcionando una sensación de frescura matutina. La humedad máxima alcanzará el 92% en algunas áreas, por lo que es recomendable llevar un abrigo ligero para las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, las condiciones continuarán similares. Se espera que la temperatura máxima aumente alrededor de los 15.7°C. Sin embargo, la velocidad del viento disminuirá un poco, lo que hará que el ambiente sea más agradable. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las condiciones parcialmente favorables.

En ausencia de lluvia, el nivel de humedad se mantendrá alto, alrededor del 92%. La puesta del sol está programada para las 17:52, cerrando un día de variabilidad climática típica de invierno en la región porteña.