Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima hoy

En la mañana en Catamarca, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C. La probabilidad de precipitación es baja, asegurando un día mayormente seco. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, por lo que disfrutaremos de una mañana tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán unos agradables 23.7°C. Nuevamente, se prevé un cielo parcialmente nuboso lo que será ideal para actividades al aire libre. A medida que nos movemos hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Considerando el viento ligero y el clima parcialmente nuboso, es recomendable llevar ropa ligera durante el día y una capa adicional para la noche. Disfrutemos de este día sin precipitaciones en Catamarca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12 horas y se esconderá en el horizonte a las 18:33 horas. Esta es una excelente oportunidad para aquellos que aman capturar los paisajes matutinos y vespertinos.