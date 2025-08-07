Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

El pronóstico clima en Ciudad De Buenos Aires para hoy jueves 7 de agosto de 2025 se presenta mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C y se prevé una humedad alrededor del 62%. A medida que avanza el día, la intensidad del viento será moderada, alcanzando los 8 km/h. Es recomendable vestir con ropa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, persistirá el clima soleado con temperaturas máximas que alcanzarán hasta 16°C. No se esperan precipitaciones, con un índice de posibilidad de lluvia muy bajo. La humedad se mantendrá constante, lo cual favorecerá una noche sin cambios bruscos de temperatura. Se sugiere llevar alguna prenda extra para la caída de la noche, aunque esta se mantendrá apacible. La claridad del día permitirá disfrutar de una hermosa puesta del sol a las 17:50.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:50. Así, se espera una jornada con buena luminosidad, adecuada para actividades al aire libre. Dado el clima estable, es un día ideal para fotografía y observación astronómica una vez comienza el crepúsculo. Además, quienes deseen ver las estrellas, el cielo nocturno despejado será perfecto para ello.