Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima y detalles

Hoy en Formosa, el clima será principalmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas alcancen un mínimo de 7.9°C, con un leve aumento a medida que el día avanza. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre asegurándose de llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, el clima permanecerá nuboso mientras las temperaturas se elevan hasta un máximo de 20.5°C. A medida que llega la noche, el mercurio descenderá nuevamente, aunque no se esperan cambios significativos en el viento. La humedad llegará a picos del 96%, por lo que es recomendable mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

El día comenzará con el amanecer a las 07:02 y finalizará con un atardecer a las 18:08, ofreciendo un día repleto de oportunidades para disfrutar de la luz natural.