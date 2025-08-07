Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima actual

Clima en Jujuy para hoy

La jornada comenzará con un clima fresco, con temperaturas mínimas de alrededor de 4.2°C. Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nuboso y no se esperan precipitaciones significativas. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que aportará una sensación térmica agradable a pesar del fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde, se anticipa un aumento leve de la temperatura alcanzando un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que los vientos podrían intensificarse ligeramente con ráfagas de hasta 13 km/h. La noche seguirá con condiciones estables, sin probabilidades de lluvias significativas. Podremos disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre.