Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Hoy en La Rioja, se espera cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 21°C. La probabilidad de precipitación es baja, por lo que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, la humedad máxima podría alcanzar el 70%. Es recomendable usar ropa ligera pero tener una chaqueta a mano, por si el viento fresco que llegará a unos 10 km/h se intensifica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso con una temperatura que se irá moderando conforme avance la noche. El viento disminuirá en intensidad, con velocidades rondando los 6 km/h. No se prevén cambios drásticos, así que se puede esperar una agradable velada con condiciones estables. Ideal para aprovechar una caminata nocturna o una reunión al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Para quienes planean actividades al aire libre, llevar agua y protegerse del sol durante las horas pico de temperatura máxima ayudará a evitar deshidratación. Aunque no hay lluvias previstas, tener una capa ligera a mano será útil en caso de un cambio inesperado en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, brindando aproximadamente 10 horas de luz solar. Se recomienda aprovechar bien estas horas de luz.