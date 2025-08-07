Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima actual

Clima en Neuquén esta mañana

Durante la mañana de hoy, se espera que las condiciones climáticas en Neuquén presenten un cielo parcialmente nuboso. Con temperaturas mínimas que alcanzarán los 4.9°C, el clima se mantendrá relativamente fresco. Las ráfagas de viento, con una velocidad media de hasta 22 km/h, podrían hacerlo sentir más fresco de lo que realmente es. La humedad relativa del ambiente alcanzará niveles altos, algo común para este tipo de condiciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche de hoy, Neuquén experimentará un clima todavía nublado, aunque es posible que las nubes cedan ligeramente para dejar fragmentos de cielo claro. Las temperaturas máximas se prevén que ronden alrededor de los 17°C, brindando un clima agradable y templado.

Hacia la noche, el viento podría intensificarse, alcanzando los 27 km/h, y es importante considerar que las ráfagas podrían llegar a ser más fuertes. No obstante, no se esperan precipitaciones significativas durante el día, manteniéndose las condiciones secas. En cualquier caso, se recomienda estar preparado para posibles cambios y mantenerse informado del clima a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer civil en Neuquén está pronosticado para las 08:47, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:16.