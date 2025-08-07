Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Estado del clima

Hoy en Salta, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 3.4°C. Durante la mañana, se experimentará un ambiente fresco, con moderada humedad del 47%. La velocidad del viento alcanzará hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, proporcionando una sensación más agradable. La humedad subirá hasta aproximadamente el 91%, y los vientos disminuirán levemente en intensidad. Se recomienda estar preparado para posibles ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 9 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

El sol en Salta se elevará aproximadamente a las 08:03 AM y se ocultará a las 6:40 PM, permitiendo disfrutar de horas de luz diurna relativamente largas.