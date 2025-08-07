Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima Hoy

Clima en San Juan

El clima de la mañana en San Juan traerá temperaturas mínimas de alrededor de 9.2°C. Se anticipa un cielo parcialmente nuboso, lo que ofrecerá un panorama mixto. La humedad se mantendrá alrededor del 33%, y los vientos soplarán a un máximo de 11 km/h, manteniendo una brisa suave y agradable, ideal para quienes planeen salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, San Juan experimentará una mejora en las condiciones climáticas con máximas de 20.4°C. Las nubes seguirán presentes, pero el clima será acogedor. La sensación térmica será moderada, y es poco probable la presencia de precipitaciones. Los vientos aumentarán ligeramente en intensidad, alcanzando los 17 km/h, pero permanecerán en la categoría de brisa leve.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en San Juan se produjo a las 08:29, mientras que el atardecer se espera a las 18:37. Aproveche estas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre.