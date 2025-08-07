Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima actual

Esta mañana en San Luis, el clima presenta una jornada con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.5°C. La humedad es moderada, alrededor del 42%. El viento soplará a una velocidad máxima de 36 km/h, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. No se espera precipitación alguna a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, las temperaturas llegarán a un máximo de 17.7°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, y seguiremos con la tendencia de vientos moderados alcanzando los 36 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 66%, proporcionando una sensación térmica agradable. No se esperan precipitaciones significativas, manteniendo condiciones secas para el resto del día.