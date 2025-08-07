Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Previsión Diaria

Hoy en Santa Cruz, el clima durante la mañana se presentará con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de aproximadamente 3.4°C. Las condiciones serán frescas, así que se recomienda vestirse en capas para mantenerse abrigado. La velocidad del viento se mantendrá moderada, alcanzando una velocidad máxima de hasta 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el cielo continuará con poca nubosidad, y la temperatura alcanzará un máximo de alrededor de 7.3°C. Se espera que los vientos soplen con fuerza moderada, teniendo una velocidad de hasta 49 km/h en las rachas más intensas. La humedad relativa del ambiente se mantendrá optimizada para esta época del año en un 95%.

Observaciones astronómicas para Santa Cruz

En cuanto a los eventos astronómicos de hoy, el amanecer en Santa Cruz se producirá a las 9:33, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 17:34. Estas condiciones serán ideales para disfrutar de las primeras y últimas horas de luz del día.