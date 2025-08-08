Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima estará mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 5.6°C a 15.7°C. Se esperan vientos moderados de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja. La humedad alcanzará un valor máximo del 92%, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse al cambiante clima del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, es probable que el cielo continúe parcialmente nuboso, sin pronósticos de precipitaciones significativas. Las temperaturas seguirán siendo suaves, oscilando entre 42.2°F y 60.3°F, y se anticipan vientos del noreste con una velocidad media de 13 mph. Hacia la noche, el clima permanecerá estable con una ligera disminución en la temperatura, pero se espera que las condiciones meteorológicas generales se mantengan sin cambios significativos. La humedad seguirá siendo constante al igual que durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol se espera que haga su aparición a las 08:05 AM, mientras que el atardecer ocurrirá a las 05:52 PM, brindando un marco ideal para disfrutar de las volubles luces del crepúsculo sobre el paisaje urbano de Buenos Aires.