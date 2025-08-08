Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Previsión Meteorológica

El clima en Catamarca para hoy viernes 8 de agosto de 2025, proyecta un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales oscilarán entre los 6.4°C a 23.7°C, ofreciendo un ambiente bastante agradable. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 33 km/h, lo que añade una brisa refrescante al día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, el pronóstico indica que la temperatura podría alcanzar hasta 23.7°C. A medida que la noche se acerca, los valores térmicos bajarán, generando un entorno más fresco y confortable. Sin precipitaciones a la vista, la humedad se mantendrá dentro de un rango promedio del 51%.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en el seguimiento del amanecer y el ocaso, el sol saldrá a las 08:12 horas y se pondrá alrededor de las 18:33 horas. Por su parte, la luna hará su aparición a las 17:53 horas proporcionando una noche clara y estrellada.