Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Tiempo de hoy
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 8 de agosto de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para Chubut por la mañana

Durante la mañana en Chubut, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán alrededor de 7°C, proporcionando un inicio fresco al día. Se espera que el viento sople con una media de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En el transcurso de la tarde y hacia la noche, la máxima se ubicará en 14°C, manteniéndose el ambiente con nubes dispersas. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 31 km/h, por lo que se recomienda asegurarse de llevar un abrigo ligero si va a salir. La humedad alcanzará picos del 79%, lo que podría incrementar la sensación térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

El sol aparecerá en el horizonte a las 8:49 de la mañana, y será el ocaso a las 17:51.