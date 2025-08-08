Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, haciendo el comienzo del día relativamente fresco. Es importante destacar que no se esperan precipitaciones durante esta primera parte del día y la máxima alcanzará los 21.9°C. Los vientos, en tanto, soplarán a una velocidad moderada de hasta 14 km/h, lo que puede hacer sentir el aire un poco más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el tiempo continuará mayormente parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 21.9°C, brindando una jornada agradable para las actividades al aire libre. Durante este periodo, los vientos serán más fuertes, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h, con algunas ráfagas que pueden intensificarse temporalmente. La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 50%, por lo que la sensación térmica será agradable. No se prevé que habrá lluvias, por lo que no se requieren medidas adicionales por parte de los habitantes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

El sol en Córdoba saldrá a las 08:12 y se esconderá a las 18:21, proporcionando un buen marco para quienes gusten de las actividades al aire libre al finalizar la jornada laboral. Aprovechar al máximo la luz diurna puede ser una gran opción para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer en términos de naturaleza y entretenimiento.