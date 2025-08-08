Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima en Corrientes

En Corrientes, el clima estará marcado por una mañana parcialmente nubosa, con temperaturas mínimas rondando los 8.2°C. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 9 km/h. A medida que avance el día, la humedad alcanzará un 94%, haciendo que el ambiente pueda sentirse más fresco de lo que el termómetro indica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima podría llegar a los 18.8°C, lo que proporcionará un clima templado. Continuará un viento suave a moderado, mientras que la humedad se mantendrá en rango alto, cercano al 94%. Esta condición climática invita a disfrutar de actividades al aire libre con precaución por la intensidad de la humedad.