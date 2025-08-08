Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima Local

Pronóstico del clima en Formosa para hoy

Este viernes 8 de agosto de 2025, el clima en Formosa presentará un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 9 km/h, mientras que la humedad rondará el 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche de este viernes, la máxima temperatura alcanzará los 20.5°C. Las condiciones del cielo seguirán siendo parcialmente nubosas, proporcionando un ambiente agradable. Los vientos se mantendrán moderados, no superando los 9 km/h, y la humedad será de alrededor del 41%.