Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Informe climático

Hoy en La Pampa, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C, mientras que la máxima promediará en 18.4°C. A lo largo de la jornada, se experimentarán vientos con una velocidad promedio de 14 km/h. La humedad del aire se mantendrá en unos niveles cómodos, alrededor del 44.7%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche de este viernes, el clima continuará siendo parcialmente nuboso pero con bajas probabilidades de lluvias, dado que la precipitación total esperada es de 0 mm. Los vientos podrían aumentar ligeramente en intensidad a 29 km/h, asegurando un confort térmico durante toda la jornada, con una humedad que se mantendrá en el mismo rango. No se esperan lluvias ni nevadas significativas, permitiendo actividades al aire libre sin grandes contratiempos. La sensación térmica será grata gracias a las condiciones climáticas estables.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Para quienes planean salir al aire libre hoy en La Pampa, se recomienda utilizar ropa ligera debido a las altas temperaturas previstas. Manténgase hidratado y use protector solar, a pesar de las nubes, ya que los rayos UV pueden penetrar la nubosidad. Es importante estar al tanto de cualquier cambio en las condiciones durante el día y ajustar los planificados en consecuencia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

Por último, para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol salió a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. Por lo tanto, aproveche el día para disfrutar del panorama diurno que ofrece La Pampa bajo cielos parcialmente nublados.