Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Hoy en La Rioja, el clima estará caracterizado por un cielo mayormente despejado durante las horas de la mañana. Con temperaturas mínimas registradas a 6°C, el ambiente se mantendrá fresco, perfecto para aquellas actividades al aire libre. No olvides consultar el pronóstico del clima para preparar tu día de la mejor manera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas alcancen los 21.1°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. El viento soplará con una velocidad máxima de 21 km/h, lo cual refrescará el ambiente en las últimas horas del día. La humedad registrada será de un 66%, proporcionándonos un aire confortable para terminar la jornada. Si tienes planes al aire libre, considera llevar alguna prenda que te proteja del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

El sol en La Rioja hará su aparición a las 08:18 y se despedirá aproximadamente a las 18:35. Este ciclo solar nos brinda la oportunidad de disfrutar de más de 10 horas de luz solar, ideal para quienes deseen absorber la energía que posibilita el día. Aprovecha esta oportunidad para realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor luz.