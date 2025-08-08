Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025
Pronóstico del tiempo para Neuquén
En la mañana de hoy en Neuquén, se prevé un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 30.05°C, proporcionando un ambiente templado. La humedad relativa se mantendrá en torno al 10.7%, por lo que el entorno estará seco pero agradable. Se esperan ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 17 km/h, así que se recomienda contar con un abrigo ligero si se transitará al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso con vientos registrados de hasta 27 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 53.7°C, marcando un día cálido. La humedad continuará baja, manteniéndose en un 10.7%, asegurando condiciones secas. Es un momento propicio para actividades al aire libre siempre y cuando se tomen precauciones contra el calor intenso.