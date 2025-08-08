Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Informe Diario

En San Luis, el clima de la mañana se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.5°C. Durante las primeras horas del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11°C. Los vientos estarán soplando de manera moderada a una velocidad de aproximadamente 22 km/h, y la humedad relativa será de un promedio del 66%. Es un día ideal para llevar un abrigo ligero por si cambia la brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Al caer la tarde y entrar la noche, el escenario climático cambiará ligeramente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.7°C, presentando condiciones generalmente similares, con nubes ocasionales que no se esperan que traigan precipitaciones. Los vientos continuarán con una velocidad similar a la del día, manteniendo un ambiente fresco. Si bien la humedad seguirá siendo perceptible, se reducirá paulatinamente, lo que proporciona una agradable sensación térmica.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero no olvides llevar una botella de agua para mantenerte hidratado, especialmente si planeas realizar paseos durante las horas de mayor temperatura. Asimismo, se recomienda aplicar protector solar, ya que la exposición al sol puede ser moderada incluso entre las nubes. Mantente informado sobre cualquier posible cambio meteorológico que puede surgir durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:25 am y se pondrá a las 6:24 pm. Asegúrate de planificar tus actividades con estos horarios de luz solar en mente.