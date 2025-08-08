Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Esta mañana, en Tierra Del Fuego, la jornada comenzó con un clima fresco. El cielo ha mostrado momentos de parcial nublado, mientras las temperaturas rondan los -0.6°C. El viento se mantiene estable con una velocidad que puede alcanzar hasta los 17 km/h, mientras que la humedad alcanza niveles de hasta 96%, creando un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las máximas llegarán cerca de los 2.9°C, por lo que no se espera una gran variación. Durante el transcurso del día, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con solo un 1% de posibilidad. Al caer la noche, la sensación térmica es posible que se mantenga fresca, con la temperatura descendiendo nuevamente hacia 0°C.

A pesar de las bajas precipitaciones previstas, recomendamos mantener un paraguas a mano en caso de cambios inesperados en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en Tierra Del Fuego fue a las 09:54, y el ocaso está previsto para las 17:12, brindando así poco más de siete horas de luz solar. En cuanto a la luna, su fase actual es decreciente, elevándose en el cielo a las 09:55 y ocultándose a las 15:57.