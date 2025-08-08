Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025
Esta mañana, en Tierra Del Fuego, la jornada comenzó con un clima fresco. El cielo ha mostrado momentos de parcial nublado, mientras las temperaturas rondan los -0.6°C. El viento se mantiene estable con una velocidad que puede alcanzar hasta los 17 km/h, mientras que la humedad alcanza niveles de hasta 96%, creando un ambiente húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Para la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las máximas llegarán cerca de los 2.9°C, por lo que no se espera una gran variación. Durante el transcurso del día, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con solo un 1% de posibilidad. Al caer la noche, la sensación térmica es posible que se mantenga fresca, con la temperatura descendiendo nuevamente hacia 0°C.
A pesar de las bajas precipitaciones previstas, recomendamos mantener un paraguas a mano en caso de cambios inesperados en el clima.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025
Hoy, el amanecer en Tierra Del Fuego fue a las 09:54, y el ocaso está previsto para las 17:12, brindando así poco más de siete horas de luz solar. En cuanto a la luna, su fase actual es decreciente, elevándose en el cielo a las 09:55 y ocultándose a las 15:57.