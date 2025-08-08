Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo

En Tucumán, el clima de hoy en la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, lo que hará que la mañana sea fresca. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 22 km/h, aportando una sensación de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 22.4°C. La humedad se mantendrá alrededor del 80%, contribuyendo a un ambiente agradable. La velocidad del viento disminuirá a 7 km/h, lo cual ofrecerá una atmósfera más tranquila para disfrutar de las actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025: El amanecer será a las 08:06 h y el ocaso a las 18:35 h. Esto nos regala un largo día para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.