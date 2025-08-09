Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025
Pronóstico Diario
Condiciones meteorológicas para hoy en Córdoba
En la mañana de hoy, el clima en Córdoba estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima que alcanzará los 21.9°C. A lo largo del día, se espera que la humedad varíe desde un 31% hasta un 54%. No hay previsión de precipitaciones significativas, por lo que podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupación.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 7.3°C como mínimo hacia la noche. Los vientos se esperan de dirección variable, con una velocidad máxima aproximada de 12 km/h. Este tipo de clima es adecuado para pasear y disfrutar del aire fresco sin riesgo de lluvia.